Profeco suspendió el hotel Diamante K de Roberto Palazuelos en Tulum, aquí los precios y sanciones.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de monitoreo en Tulum luego de recibir denuncias por precios excesivos en algunos hoteles.

Precios del hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum

El hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum fue suspendido luego de la supervisión que hizo el Gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo.

Durante la inspección del Parque Jaguar, se detectó que el hotel Diamante K de Palazuelos tenía precios excesivos.

En especial para la habitación doble, cuyo precio fue hallado en 4 mil 771. 94 pesos.

Con un rango mínimo de 2 mil 200 y un máximo de 13 mil 860 pesos, donde Hotel Diamante K tuvo el mayor costo.

Hotel Diamante K en Tulum (@hoteldiamantek / Instagram)

El hotel Diamante K de Tulum es un recinto que se encuentra frente a la playa y cuenta con diversos servicios, incluido un restaurante.

Diamante K de Tulum ofrece distintos precios y tipos de hospedaje en cabañas:

Cabaña Económica con baño compartido

Cabaña Económica

Vista al Jardín, cama King Cabaña

Vista al Jardín,2 camas matrimoniales Cabaña

Vista al Mar, Cama Queen Cabaña

Vista al Mar, Cama King Cabaña

Vista al Mar, 2 camas matrimoniales Cabaña

En el sitio web del hotel hay p recios por noche que van de los mil 422 pesos hasta los 2 mil 577 pesos .

No obstante, la Profeco detectó que se hacían cobros excesivamente altos.

Estas son las sanciones que impuso Profeco al hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum

La Profeco tuvo sanciones contra el hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum al colocarle sello de suspensión.

Esto por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) por

No exhibir tarifas

No contar con términos y condiciones de prestación de servicios

Inducír al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado

No se ofrecer precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español

La suspensión de Profeco llegó también para estos hoteles:

Diamante K

Pocna Tulum

Villa Pescadores

Cabañas Playa Condesa Tulum