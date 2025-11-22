Profeco suspendió el hotel Diamante K de Roberto Palazuelos en Tulum, aquí los precios y sanciones.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de monitoreo en Tulum luego de recibir denuncias por precios excesivos en algunos hoteles.
Precios del hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum
El hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum fue suspendido luego de la supervisión que hizo el Gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo.
Durante la inspección del Parque Jaguar, se detectó que el hotel Diamante K de Palazuelos tenía precios excesivos.
En especial para la habitación doble, cuyo precio fue hallado en 4 mil 771. 94 pesos.
Con un rango mínimo de 2 mil 200 y un máximo de 13 mil 860 pesos, donde Hotel Diamante K tuvo el mayor costo.
El hotel Diamante K de Tulum es un recinto que se encuentra frente a la playa y cuenta con diversos servicios, incluido un restaurante.
Diamante K de Tulum ofrece distintos precios y tipos de hospedaje en cabañas:
- Cabaña Económica con baño compartido
- Cabaña Económica
- Vista al Jardín, cama King Cabaña
- Vista al Jardín,2 camas matrimoniales Cabaña
- Vista al Mar, Cama Queen Cabaña
- Vista al Mar, Cama King Cabaña
- Vista al Mar, 2 camas matrimoniales Cabaña
En el sitio web del hotel hay precios por noche que van de los mil 422 pesos hasta los 2 mil 577 pesos.
No obstante, la Profeco detectó que se hacían cobros excesivamente altos.
Estas son las sanciones que impuso Profeco al hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum
La Profeco tuvo sanciones contra el hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum al colocarle sello de suspensión.
Esto por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) por
- No exhibir tarifas
- No contar con términos y condiciones de prestación de servicios
- Inducír al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado
- No se ofrecer precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español
La suspensión de Profeco llegó también para estos hoteles:
- Diamante K
- Pocna Tulum
- Villa Pescadores
- Cabañas Playa Condesa Tulum