Profeco suspendió el hotel Diamante K de Roberto Palazuelos en Tulum, aquí los precios y sanciones.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de monitoreo en Tulum luego de recibir denuncias por precios excesivos en algunos hoteles.

Precios del hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum

El hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum fue suspendido luego de la supervisión que hizo el Gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo.

Durante la inspección del Parque Jaguar, se detectó que el hotel Diamante K de Palazuelos tenía precios excesivos.

En especial para la habitación doble, cuyo precio fue hallado en 4 mil 771. 94 pesos.

Con un rango mínimo de 2 mil 200 y un máximo de 13 mil 860 pesos, donde Hotel Diamante K tuvo el mayor costo.

Hotel Diamante K
Hotel Diamante K en Tulum (@hoteldiamantek / Instagram)

El hotel Diamante K de Tulum es un recinto que se encuentra frente a la playa y cuenta con diversos servicios, incluido un restaurante.

Diamante K de Tulum ofrece distintos precios y tipos de hospedaje en cabañas:

  • Cabaña Económica con baño compartido
  • Cabaña Económica
  • Vista al Jardín, cama King Cabaña
  • Vista al Jardín,2 camas matrimoniales Cabaña
  • Vista al Mar, Cama Queen Cabaña
  • Vista al Mar, Cama King Cabaña
  • Vista al Mar, 2 camas matrimoniales Cabaña

En el sitio web del hotel hay precios por noche que van de los mil 422 pesos hasta los 2 mil 577 pesos.

No obstante, la Profeco detectó que se hacían cobros excesivamente altos.

Estas son las sanciones que impuso Profeco al hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum

La Profeco tuvo sanciones contra el hotel Diamante K de Palazuelos en Tulum al colocarle sello de suspensión.

Esto por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) por

  • No exhibir tarifas
  • No contar con términos y condiciones de prestación de servicios
  • Inducír al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado
  • No se ofrecer precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español

La suspensión de Profeco llegó también para estos hoteles:

  • Diamante K
  • Pocna Tulum
  • Villa Pescadores
  • Cabañas Playa Condesa Tulum
Hotel Diamante K
Hotel Diamante K en Tulum (@hoteldiamantek / Instagram)