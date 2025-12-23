Denuncian falta de pago de aguinaldo y prestaciones en el Ayuntamiento de Tulum

Trabajadores municipales se manifestaron el martes 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, para denunciar que el Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo no les ha pagado su aguinaldo ni prestaciones.

Pese a que la ley marca que la fecha límite para depositar el aguinaldo fue el sábado 20 de diciembre, el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Tulum (SUTSAT) denuncia que esa prestación no les ha sido entregada.

La situación entre trabajadores del Ayuntamiento de Tulum ha causado gran descontento con el alcalde Diego Castañón Trejo por tratarse de la temporada decembrina, cuando muchas familias dependen de este ingreso para cubrir gastos de fin de año.

Trabajadores del Ayuntamiento de Tulum piden intervención del alcalde Diego Castañón Trejo

Desde la mañana del martes, los trabajadores se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de Tulum para exigir el pago de sus aguinaldos, prestación que, denuncian, no les ha entregado la Dirección de Recursos Humanos.

Diego Castañón Trejo, alcalde de Tulum (@diegocastanontrejo)

Los trabajadores exigen que se les deposite de inmediato su aguinaldo, pues aseguran que la falta de pago afecta de manera directa a adultos mayores y familias trabajadoras.

En específico, los afectados denuncian a la titular de la Dirección de Recursos Humanos, Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio, por supuestamente retenerles los pagos sin previo aviso.

Señalaron que no es la primera vez que Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio protagoniza conflictos laborales, ya que hace unos meses fue removida de la dirección del DIF Tulum por una situación similar.

El Ayuntamiento de Tulum no ha dado fecha para pagar el aguinaldo, por lo que piden la intervención del alcalde Diego Castañón Trejo para que cumpla con las condiciones generales de los sindicalizados que él mismo firmó.