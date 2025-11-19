Un restaurante de Tulum sorprende al entrar al top 100 mundial de The World’s 50 Best.

Los Latin America’s 50 Best Restaurants dieron a conocer su lista ampliada con los que considera los mejores restaurantes.

Este restaurante de Tulum entró al top 100 mundial de The World’s 50 Best

Le Chique fue tomado en cuenta dentro del top 100 mundial de The World’s 50 Best, el restaurante de Tulum aparece en el puesto 58.

Cabe destacar que Le Chique es un establecimiento que dirige el chef Jonatan Gómez Luna.

Restaurante de Tulum entra al top 100 mundial de The World’s 50 Best (@lechiquerestaurant / Instagram)

Se trata de un restaurante que resalta dentro de la gastronomía en la Riviera Maya por su vanguardia culinaria y su menú degustación.

Además de Le Chique, los The World’s 50 Best seleccionaron estos restaurantes mexicanos:

Pujol (CDMX), en el puesto 51 Cara de Vaca (Monterrey), en el puesto 54 Sud 777 (CDMX), en el puesto 59 Em (CDMX), en el puesto 71 Nicos (CDMX), en el puesto 84

Los restaurantes fueron elegidos a partir de los votos de 300 expertos del sector , donde se incluyeron 26 ciudades.

¿En dónde está Le Chique? Ubicación del restaurante de Tulum que entró al top 100 de The World’s 50 Best

El restaurante Le Chique tiene esta dirección: Bahía Petempich, Carr. Tulum - Cancún Km 27.5, 77580 Puerto Morelos, Quintana Roo.

Se encuentra dentro del lujoso Azul Beach Resort, su horario es de es de martes a sábado de las 6 de la tarde a las 9 de la noche.

El consumo en Le Chique es de mil pesos por persona y su código de vestimenta formal/casual.

Además de ser reconocido en los The World’s 50 Best, Le Chique ha obtenido una estrella Michelin y ha ganado insignia de 5 Diamantes desde el 2015.