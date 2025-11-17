El alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, anunció la apertura de un nuevo acceso público a las playas, llamado Playa del Pueblo, luego de semanas de polémica por denuncias ciudadanas sobre restricciones impuestas por hoteles y clubes privados.

A través de sus redes sociales, el alcalde Diego Castañón Trejo compartió un video donde mostró el nuevo acceso y aseguró que estará abierto “para todas y todos, pensado para que cualquiera pueda llegar, relajarse y sentir el mar”.

La Playa del Pueblo está abierta para todas y todos, pensada para que cualquiera pueda llegar, relajarse y sentir el mar. Es un resultado de colaboración con el gobierno federal, nuestra gobernadora Mara Lezama y ustedes, los ciudadanos.



¡Los esperamos! ☀️ 🌊 pic.twitter.com/93FbLO1atM — Diego Castañón Trejo (@diegocastanonmx) November 17, 2025

Playas de Tulum abren tras polémica de restricciones por privados

El acceso público a la playa de Tulum quedó habilitado este lunes 17 de noviembre, y ya está disponible para turistas, habitantes y visitantes.

Castañón Trejo invitó a la población a recorrer Playa del Pueblo, destacándola como un espacio ideal para convivir en familia y con amigos.

La medida responde a la polémica que surgió en redes sociales, donde usuarios denunciaron que hoteles y desarrollos privados bloqueaban el paso a playas, pese a que la ley mexicana garantiza el acceso libre y público.

Además del nuevo acceso, el gobierno recordó que otras entradas permitidas se ubican en el Parque del Jaguar, así como en Playa Santa Fe, Playa Pescadores, Playa Maya y Playa del Mangle, aunque en estas zonas se deben respetar los lineamientos del Área Natural Protegida.

La reapertura en Tulum se concretó gracias al trabajo conjunto entre el gobierno municipal, el gobierno federal y la gobernadora Mara Lezama.



