La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a 22 mil autos del modelo Nissan por una importante falla. ¿De qué se trata y dónde reportarlo? Aquí te contamos los detalles.

Por medio de sus redes sociales, la Profeco alertó que miles de autos Magnite 2025, de la marca Nissan, podrían presentar diversos problemas en sus operaciones, lo que incluye:

Falla en el sistema de luces

Desperfectos en la tubería del sistema de frenos ABS

La Profeco precisó que esto r epresenta un riesgo para la seguridad de los conductores , por lo que es importante que reportes las fallas del auto cuanto antes.

¿Tienes uno? Profeco llamó a revisión a 22 mil autos por esta falla

Los autos de la marca Nissan que deben acudir a revisión son 21 mil 996 del modelo Magnite 2025. Se estima que 6 mil 877 unidades de dicha presentan fallas en:

Luces altas: Se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, provocando un sobrecalentamiento y al usarlos por periodos prolongados se derretiría el conector y los faros dejarían de funcionar

En tanto, otros 15 mil 47 vehículos (también de modelo Magnite 2025) presentan fallas en:

La tubería ABS: Podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo por una holgura incorrecta entre ellos, causando daños por abrasión en la superficie de la tubería, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y reducción en la capacidad de frenado del auto

¿Dónde y cuánto costará reparar las fallas en autos Magnite 2025?

La Profeco señaló que la empresa realizará las reparaciones en los autos afectados, sin que esto represente un gasto adicional para los dueños de los autos Magnite 2025.

Si no estás seguro de que tu auto sea uno de los afectados, deberás consultar esta información en; https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html

¿Hay fecha límite para reparar mi Magnite 2025, de la marca Nissan?

De acuerdo con Profeco, la campaña para atender a los 22 mil autos Magnite 2025, del modelo Nissan, inició recién este mes de agosto y se mantendrá de manera indefinida.

Esto tendrá el objetivo de salvaguardar a los automovilistas, a fin de garantizar su derecho de manejar autos que cumplan con todas las medidas de seguridad estipuladas.