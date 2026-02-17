La Profeco llama a revisar vehículos Volkswagen, Honda y Ford por fallas.

Miles de vehículos presentan un riesgo para los conductores, de acuerdo con la alerta de seguridad emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Llama Profeco a revisar vehículos Volkswagen, Honda y Ford por fallas

La Profeco hizo un llamado a revisar por fallas vehículos de las marcas Volkswagen, Honda y Ford.

En el caso de Wolkswagen, Profeco detectó que en mil 173 unidades “el efecto de retención de los cinturones de seguridad delanteros no puede garantizarse debido a su colocación incorrecta.”

Los modelos de autos Wolskswagen que presentan problemas son:

T-Cross

TAIGUN

Virtus 2022-2025

Como solución, la Profeco exhortó a los propietarios a suspender el manejo del auto hasta que se sustituya el o los cinturones de seguridad delanteros.

Volkswagen Taigun (Volkswagen)

En el caso de los vehículos Honda, existen 2 mil 515 unidades en los que hay posibilidad de que el perno del pivote del mecanismo del pedal de freno esté fuera de su posición.

Los modelos Honda que reportan esas fallas son:

Honda Pilot 2023 a 2025

Acura MDX

TLX 2024 y 2025

Como contramedida para Honda, Profeco explicó que se inspeccionará el perno del pivote en el mecanismo del pedal de freno.

Profeco llama a revisar vehículos Volkswagen, Honda y Ford por fallas (Especial)

Por su parte, Ford tiene 7 mil 679 unidades de los modelos Bronco Sport 2021 a 2024.

El problema con Ford es que un inyector de combustible de alta presión pueda fisurarse, provocando acumulación de combustible en la parte superior del motor.

La Profeco señaló que Ford autorizó a sus distribuidores para inspeccionar el vehículo y en caso de ser necesario, actualizar o sustituir los componentes sin costo.

En todos los casos, los consumidores deberán contactar a Wolkswagen, Honda y Ford para los llamados a revisión de sus unidades.