¿Puedes denunciar a un astrólogo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en caso de que no cumpliera con lo que promete? Te contamos todo lo que debes saber.

A lo largo de 49 años, la Profeco ha trabajado a favor de la protección y defensa de los derechos de los consumidores, al supervisar que proveedores de bienes y servicios cumplan con lo que ofrecen.

Sin embargo, existen dudas sobre los bienes y servicios que regula, como el caso de los astrólogos, por lo que te explicamos si puedes denunciar a uno que no cumplió lo que promete.

¿Se puede denunciar a un astrólogo ante Profeco si no cumple con lo que promete?

Pero, ¿cuáles servicios se pueden reportar? y lo que nos trajo hasta acá, ¿se puede denunciar a un astrólogo ante Profeco si no cumple lo que promete? La respuesta es clara, sí.

En su página de internet, la Profeco destaca que su visión como organismo del Estado mexicano, consiste en hacer “efectiva en la protección y defensa de las personas consumidoras".

En tanto, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que “los proveedores están obligados a cumplir con lo ofrecido, publicitado o pactado”, por lo que la Profeco se encarga de supervisarlos.

Así se establece debido a que si bien no hay ningún precepto oficial que aborde ese tema tan particular, la Profeco está facultada para intervenir en todo caso de relación de consumo comprobable.

Es decir que si acudiste ante un astrólogo y le pagaste por un servicio, pero éste no cumplió con lo que anunció, prometió o pactó, sí puedes presentar una denuncia en su contra ante el organismo.

¿Puedes denunciar a un astrólogo ante Profeco si no cumple lo que promete? Estos son los casos que atiende

Al confirmar que sí puedes denunciar a un astrólogo ante Profeco si no cumple lo que promete, también te contamos que los procesos solo son válidos en algunos casos, siendo los siguientes:

Publicidad engañosa, es decir, cuando el astrólogo ofrece resultados específicos como amarres en cierto tiempo, el caso puede ser tomado por la Profeco al tratarse de un ofrecimiento por el que se pagó y no dejó los resultados prometidos. Por tratarse de una promesa de servicio, esta es comprobable Incumplimiento del servicio, lo cual ocurre cuando se paga a un astrólogo por una consulta de una hora y esta termina en menor tiempo o si se promete la entrega de un “diagnóstico” personalizado que no se entrega, el proveedor incurre en incumplimiento Mala calidad o trato deficiente, lo cual aplica por ejemplo cuando el prestador del servicio cancela una cita sin previo aviso, actúa de forma negligente o no muestra profesionalismo Falta de comprobante de pago, pues todo proveedor está obligado a darte un recibo, factura o comprobante de pago, pues al no hacerlo, no se puede comprobar la transacción

Por el otro lado, también tienes que estar consciente que tener alguna insatisfacción con el servicio que te dio el astrólogo, puede que no sea un caso que pueda ser atendido por la Profeco.

Lo anterior debido a que la dependencia federal únicamente está facultado para intervenir en situaciones comprobables y no ante escenarios que se presten a interpretaciones subjetivas.

Por ejemplo, no procede cuando un astrólogo, brujo, vidente o chamán, ofreció “energías” y estas no fueron “recibidas” por el cliente, o cuando la lectura del tarot no fue “precisa”.