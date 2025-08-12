Debido al caos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), surge la duda sobre si las aerolíneas deben compensar los vuelos cancelados por lluvias; Profeco responde.

En últimos días, la CDMX se ha visto por severas lluvias que ocasionaron la cancelación de operaciones en el AICM la noche del domingo 10 de agosto, hecho que se repitió la madrugada de este martes 12 de agosto.

Las lluvias y afectaciones en el AICM terminan en cancelación de vuelos, por lo que ante la pregunta de si aerolíneas deben compensarte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclara lo siguiente.

AICM: ¿Aerolíneas deben compensarme si mi vuelo fue cancelado por lluvias? Profeco responde

Si tu vuelo fue cancelado por lluvias, las aerolíneas no están obligadas a dar una compensación, debido a que la situación es ajena a ellas, tal como declara Profeco.

Sin embargo, Profeco también señala que las aerolíneas deben notificar las causas o razones de las cancelaciones de vuelo tan pronto como tenga la certeza, especialmente si ocurre en un plazo de 24 horas.

Además Profeco menciona que los afectados ante una cancelación de vuelo como las vistas en el AICM deben tener acceso a comunicaciones, como llamadas telefónicas o correos electrónicas.

Por lo mismo, si fuiste afectado por las cancelaciones de vuelos en el AICM, debes acercarte a tu aerolínea para obtener opciones, que como el caso de Aeroméxico, estaba trabajando en el reacomodo de sus pasajeros.

Aunque Volaris solicitó a sus pasajeros mantenerse alerta de sus medios de contacto o mandar mensaje directo en sus redes sociales ante la cancelación de vuelos del AICM por lluvias.

Vuelos cancelados en el AICM por lluvias; ¿aerolíneas te deben compensar? (Aeroméxico)

AICM: Aerolíneas deben compensarte si un vuelo fue cancelado por su culpa, aclara Profeco

Ante el caos en el AICM, se recuerda que Profeco ha señalado en otras ocasiones que los derechos (y obligaciones) de los pasajeros están establecidos en las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor.

Las mismas podrás encontrarlas en la página de Profeco, en donde se mencionan también las compensaciones por cancelación de vuelos por razones atribuibles a las aerolíneas y en ese caso sería:

la devolución completa del precio del boleto o de la parte no realizada, más una indemnización del 25% en adelante

y transporte sustituto en el primer vuelo disponible, más

alimentos mientras se espera



de ser el caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto

o transporte en una fecha posterior al mismo destino con una indemnización mayor del 25%

AICM: caos por cancelación de vuelos por lluvias (Mario Jasso/Cuartoscuro)

AICM: Esto dijo respecto a vuelos cancelados por lluvias de la madrugada de hoy 12 de agosto

Debido a las intensas lluvias en la CDMX, en el AICM desde las 2:12 horas de hoy martes 12 de agosto, se cancelaron los vuelos, tanto su despegue como aterrizaje, hasta aproximadamente las 6:00 horas.

Por lo que el AICM solicitó a los usuarios mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, debido a que las lluvias cancelaron 3 vuelos pero también dejaron demoras en otros 120.

Asimismo se explicó que se desviaron 16 vuelos, aunque las lluvias dejaron un total de 19 mil 500 pasajeros afectados por el cierre del AICM.