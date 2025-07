Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), habló sobre quienes han estado intentado frenar las sanciones de este organismo a gasolineras; te damos los detalles.

El titular de la Profeco reveló que ha recibido llamadas y peticiones de “algunas personas” mientras verifica a establecimientos como gasolineras y hoteles con el objetivo de frenar las sanciones.

Iván Escalante, titular de Profeco, informó que algunos diputados y miembros “del movimiento” han utilizado sus influencias para intentar frenar las sanciones del organismo a gasolineras.

De acuerdo con Iván Escalante, compañero del movimiento, refiriéndose a Morena, le han pedido revisar y frenar las suspensiones de negocios con presuntas irregularidades, como gasolineras y hoteles.

El titular de Profeco reveló que en una ocasión recibió una llamada de una diputada para que “le ayudara” con una gasolinera que estaba sancionada, pero Iván Escalante adelantó que no iba ayudar a nadie.

Iván Escalante dijo que ante la intervención de “compañeros del movimiento” en las sanciones de la Profeco, tuvo que notificar a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella apoyaría todas sus acciones.

Asimismo, Iván Escalante contó una historia de cuando Profeco tuvo que clausurar un reconocido hotel ya que no cumplía con los parámetros para operar y comenzó a recibir llamadas de miembros del movimiento, “pero cada vez de más nivel”.

Pese a la intervención de presuntos altos miembros de Morena en la Profeco, Iván Escalante notificó a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella le habría pedido continuar con el proceso, pues sería su trabajo.

“La presidenta me dijo ‘dale es tu chamba’ (...) nunca me ha dicho no vayas o no hagas”

Iván Escalante, titular de Profeco