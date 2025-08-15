Un hombre compró en la tienda Liverpool un refrigerador LG el cual le fue entregado con huevos podridos en el interior de su congelador, por lo que denunció el hecho en redes sociales y ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La compra se hizo en el sitio en línea de Liverpool por parte de un hombre de Zapopan, Jalisco, quien hizo el desagradable descubrimiento y compartió el video en redes sociales.

En la descripción de los hechos, incluso señaló que los huevos podridos habían desarrollado hongos al interior del congelador y los restos se habían filtrado a la zona de la nevera.

Me pasó algo inaceptable con @liverpoolmexico

Compré un refrigerador NUEVO en su tienda en línea. Llegó, lo dejaron con el guardia de mi edificio… y cuando lo subí y abrí, me encontré con ESTO 👇🤢 @Profeco @ivan_escalante pic.twitter.com/hODxqT3Bxk — Martín González (@magoh0786) August 14, 2025

Liverpool entrega refrigerador LG nuevo con huevos podridos: “olía asqueroso”

El olor desarrollado en todo el tiempo que estuvieron al interior del refrigerador LG hizo que durante el video se escuchara la reacción del joven comprador, Martín González, quien estuvo a punto de vomitar.

“Olía asqueroso, tenía hongos, todo sucio. No solo es una falta de respeto, es un riesgo para la salud” Martín González. Cliente de Liverpool

También se quejó de haber pagado por algo nuevo y que le entregaran algo usado y en malas condiciones.

Liverpool entrega refrigerador LG nuevo con huevos podridos; esperan ayuda de Profeco

El hombre identificado como Martín González dijo que ya tramitó su queja ante Liverpool y que espera una respuesta inmediata, agrego que no se trata de solo cambiar un refrigerador LG sino de que el trato al cliente ya generó una situación negativa.

Ante ello, pidió la intervención de a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a cargo de Iván Escalante.

En rede sociales Liverpool ha respondido solicitando mayor información de manera privada.

Liverpool entrega refrigerador LG nuevo con huevos podridos y ya hay pelea de internautas

En redes sociales se inició una discusión respecto a que Liverpool llama, lo instala y hace firmar de recibido tras pedirle al cliente que lo revise.

Por el contrario, otros señalan que comprar en la tienda en línea de Liverpool es como un market place cualquiera pues cubre sus pedidos con intermediarios que no realizan los procedimientos que hace el personal de la tienda.

Algunos consumidores recomendaron revisar que el vendedor sea directamente la tienda Liverpool.