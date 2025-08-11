Un usuario en Reddit presentó una denuncia ante Profeco contra Sony Interactive Entertainment por inconsistencias en la PlayStation Store.

¿La razón? Se argumenta falta de transparencia en los precios y cargos adicionales; esto es lo que se sabe.

Usuario en Reddit denuncia inconsistencias en precios de PlayStation Store

En Reddit, un usuario identificado como “magestick1″, denuncia que la PlayStation Store muestra los precios de juegos y servicios en dólares estadounidenses, en lugar de ser en pesos mexicanos.

A su vez, apunta, los precios no se están exhibiendo con impuestos, como sería normalmente en México, lo que genera confusión y costos adicionales para los consumidores debido a la conversión de dólares a pesos, más el IVA.

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en México, establece que los proveedores deben mostrar precios en moneda nacional (pesos) e incluir todos los cargos adicionales.

¿Profeco inicia demanda contra PlayStation?

Ante la problemática denunciada en la red social de Reddit, “magestick1″ hizo un llamado a la Profeco para que interviniera en defensa de los consumidores de PlayStation.

Hasta el momento, de manera oficial, no hay una “demanda” formal iniciada directamente por Profeco contra PlayStation.

De iniciarse una investigación y, en dado caso de que Profeco considere que PlayStation incumple estas normativas, la investigación podría resultar en:

Multas de hasta más de 2.4 millones de pesos

Una orden para que PlayStation ajuste su tienda digital en México (mostrando precios en pesos y con impuestos incluidos)

PlayStation (Sony)

No es la primera vez que PlayStation se enfrenta a Profeco

En noviembre de 2020, Sony México canceló compras de la PlayStation 5 en preventa con un descuento del 30% en su tienda oficial, alegando un error en el precio.

Profeco consideró que esta cancelación violaba el artículo 7 de la LFPC, artículo que obliga a respetar precios publicados.

Esto llevó a la entidad a abrir una acción colectiva en 2021, que sigue activa.

En febrero de 2024 y 2025, Profeco reiteró la invitación a los afectados para unirse y continuar presentando denuncias mientras el caso continúa en desarrollo.