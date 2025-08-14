Tras la demanda de un usuario en Reddit sobre la falta de exhibición de precios en la PlayStation Store, Profeco notificó a Sony para que se apegue a la ley.

Esto implica -además de exhibir los precios en pesos mexicanos- incluir los impuestos en la PlayStation Store, como el IVA; esto fue lo que comunicó el organismo mexicano.

Profeco notifica a Sony apegarse a la ley respecto a precios de PlayStation en México

A través de un boletín oficial de prensa, Profeco notificó formalmente a Sony el 13 de agosto de 2025 para que ajuste la forma en que muestra los precios en la PlayStation Store.

Esto, exigiendo que se exhiban los artículos en pesos mexicanos y con el monto total a pagar, incluyendo impuestos como el IVA, con base al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Profeco notifica a Sony tras polémica con PlayStation (@profeco / X)

Al día de hoy, se han recibido más de 100 denuncias de usuarios que reportaron que los precios en la tienda digital de PlayStation se muestran en dólares y no incluyen el IVA hasta el momento del pago.

Playstation (PlayStation)

¿Qué ocurriría si Sony cambia sus precios de PlayStation en México tras aviso de Profeco?

En caso de que Profeco consiga que Sony se apele a la ley y exhiba los precios de PlayStation en pesos mexicanos, esto podría llevar a una regionalización de precios en toda Latinoamérica, ¿esto qué quiere decir?

Básicamente, esto abriría la posibilidad de que otros países de América Latina adopten medidas similares para que las tiendas digitales, como la PlayStation Store, muestren precios en las monedas locales (por ejemplo, reales en Brasil, pesos en Argentina, soles en Perú, etcétera)

Esto implicaría que los usuarios verían los costos de juegos y servicios directamente en su moneda local; a su vez, que se reflejen los impuestos en cada país, evitando sorpresas finales.