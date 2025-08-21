Un estudio de la Revista del Consumidor reveló cuáles son las mejores marcas de colágeno según Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor); te decimos la lista y otras recomendaciones.

El colágeno es una proteína, la más abundante del organismo, como explica Profeco en su estudio, en donde señala también que permite brindar a tejidos y órganos el soporte, estructura y fuerza.

Tal como señala la Profeco, en los últimos años se ha visto un aumento en el mercado de colágeno hidrolizado que es un suplemento alimenticio, ya sea para incrementar la ingesta o suplir algún componente.

Las mejores marcas de colágeno según Profeco

Fue en el estudio de calidad de mayo 2022 que Profeco analizó un total de 32 marcas de colágeno mediante 288 pruebas para determinar las mejores, con base a cumplimientos, como el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Por lo que estas son las mejores marcas de colágeno según Profeco por tener mayor contenido de proteínas, relación calidad-precio y transparencia:

Vidanat: 19.8 gramos por porción al día, más Vitamina C y Magnesio, aunque el colágeno hidrolizado es puro

Cahuenga: 8.3 g y es la marca con más carbohidratos, 28.43 g

Life180: 10.1g con Citrato de Magnesio

Al natural: 10 g

Nártex Wellnes: 10 g con menos carbohidratos por día, 0.15 g

Hialovis: 10g más Vitamina C y D3

Ablazor (polvo para reconstruir a base de péptidos de colágeno hidrolizado): 9.5 g

Collagen Labores Nutrition: 37.1 gramos de colágeno

Mejores marcas de colágeno según Profeco (Profeco | Captura de pantalla)

Peores marcas de colágeno según Profeco: No cumplen

En contraparte a las mejores, estas son las peores marcas de colágeno según Profeco, ya que no cumplen con sus requisitos:

VitHerbal

Solanum. La Ciencia al natural

Nature’s Life

Neocell

Mi fibra diaria

Facialtime Vitamins&Health Care Division

Drasanví Collmar

Bio B Berry Colágeno

Profeco señala en el estudio que las marcas de colágeno deben mostrar su contenido nutrimental, por lo que consideró tanto la cantidad de colágeno y de sodio para determinar si cumplen o no.

Además, las marcas de colágeno debían tener su información comercial completa, como ingredientes, fecha de caducidad, lote, instrucciones y la leyenda que responsabiliza tanto al consumidor como a quien lo recomienda.

Peores marcas de colágeno según Profeco (Profeco | Captura de pantalla)

Profeco y sus recomendaciones para elegir la mejor marca de colágeno

Aunado a las mejores marcas de colágeno hidrolizado, Profeco dio diversas recomendaciones para elegir dicho producto además de preservarlo.

compra en comercio formal en establecimientos reconocidos

consulta a tu médico

lee las instrucciones

“Natural” no es sinónimo de seguro ante leyendas como “de origen natural”

los suplementos como colágeno hidrolizado no sirve para curar enfermedades o prevenirlas

También considera revisar su fecha de caducidad, así como lote y contenido neto, junto con los componentes y las leyendas de advertencia al momento de la compra.