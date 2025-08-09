La Procurauría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta a los consumidores que posean un juguete Tegu; te contamos por qué debes evitar dejarlo al alcance de bebés.

Por medio de un boletín de prensa, la Profeco emitió una alerta por riesgo de ingesta de imanes de un juguete de Tegu para bebés.

La ingesta en los recien nacidos o de temprana edad podría implicar daños en el sistema digestivo, por lo que la Profeco instó a no hacer uso del juguete o no dejarlo al alcance de los bebés.

Profeco alerta si tienes este juguete Tegu (Especial)

Este es el juguete Tegu para bebés en alerta por Profeco

De acuerdo con el comunicado de Profeco, en coordinación con la empresa Tegu Holding Inc. se emitió una alerta por un juguete para bebés, e hicieron un llamado a revisión de 190 unidades.

Se trata de un juego de bloques magnéticos apilables flotantes en dos modelos:

STA-BGY-801T (Rainbow)

STA-BTP-806T (Big Top)

La Profeco reiteró que ambos modelos del juguete Tegu implican riesgo de accidente, ya que las piezas de imanes pequeños incluidos en el artefacto para apilar los bloques, podrían desprenderse y ser ingeridos por los bebés.

Estos imanes terminarían en el sistema digestivo de los infantes, lo que les puede causar heridas graves o fatales.

Profeco alerta si tienes este juguete Tegu (Especial)

¿Qué pasará con el juguete Tegu, en alerta por Profeco ante riesgo a bebés?

La alerta por el juguete Tegu para bebés fue lanzada el pasado 31 de julio, con vigencia indefinida; no obstante la empresa señaló que hasta el 21 de julio no habían reportes por este riesgo en México.

Aún así, Tegu Holding Inc. se comprometió a reemplazar el juguete, en sus dos modelos diferentes, por uno que cumpla con los estándares de calidad y seguridad necesarios para su uso en bebés.

En caso de poseer el juguete Tegu afectado, los consumidores podrán recibir el reemplazo del mismo directamente a su domicilio, pero deberán solicitar el cambio a través de los siguientes métodos de contacto:

correo electrónico: service@tegu.com

teléfono: 1 877 834 8869

sitio web: http://www.tegu.com/ o https://tegu.com/pages/recall