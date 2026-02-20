La Profeco exige a boleteras, como Ticketmaster, frenar la compra masiva de boletos con bots.

Uno de los nuevos lineamientos establecidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhorta a las boleteras para proteger sus sistemas de comercialización.

Exige Profeco a boleteras frenar la compra masiva de boletos con bots

En el acuerdo publicado en Diario Oficial de la Federación, Profeco pidió a boleteras frenar la compra masiva de boletos con bots, practica bastante común entre los revendedores.

La Profeco señala en su artículo octavo de los Lineamientos para regular la información y publicidad en la venta de boletos de conciertos que:

“Las y los Promotores Responsables, cuando realicen la venta directa de boletos, y las Boleteras deberán garantizar la existencia y validez de los Boletos, así como la protección de sus sistemas de comercialización de boletaje, ante sistemas informáticos automatizados como son los bots o cualquier otra tecnología, que permita la falsificación, duplicidad o compra masiva de entradas, ello a efecto de transparentar sus procesos y sistemas de comercialización.” Profeco

Con ello, se pretender dar fin a las prácticas desleales que hay en la compra de boletos para conciertos en México.

La compra masiva de boletos se usa en eventos de alta demanda donde se acaparan las entradas para después revenderlas a precios inflados.

En México, el uso de bots para comprar de forma masiva boletos ha generado enojo entre los consumidores, ya que conseguir un ticket del concierto de su artista favorito es complicado y costos.

Concierto (Unsplash)

Profeco establece nuevos lineamientos para boleteras

La Profeco anunció nuevas regulaciones para boleteras con el objetivo de eliminar precios ocultos en boletos, transparentar las devoluciones y evitar la reventa.

Dentro de los lineamientos se establece que las empresas deben informar con “al menos 24 horas de anticipación” a la primera venta de boletos:

Descripción clara y detallada del lugar, hora y artistas del concierto

Información clara sobre las políticas de cancelación y devolución

Mapa con secciones del inmueble y etiquetadas con divisiones en zonas

Precio de los boletos con información forma clara y visible desde el inicio del proceso de venta y hasta confirmarse la compra. El costo deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo adicional

Paquetes cuyos boletos incluyan servicios complementarios (paquetes VIP), o cualquier otro servicio deberán incluir información clara, completa y verificable antes de la compra

En venta de boletos por fila virtual, las boleteras tiene que informar los criterios del proceso de compra y causas por las que una persona pierda su turno, así como explicar que el acceso no garantiza la disponibilidad de entradas

La venta de boletos por etapas debe garantizar la existencia de boletos disponibles en todas las secciones del evento

Los cambios en los conciertos, de acuerdo con la Profeco, también deberás ser avisados 24 horas antes del evento.