La Profeco va contra cargos ocultos en el precio de boletos de conciertos y devoluciones.

Los conciertos en México cambiarán tras los nuevos lineamientos que estableció la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Anuncia Profeco que va contra cargos ocultos en el precio de boletos y devoluciones

Este jueves 19 de febrero, la Profeco publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ahí, se fijan lineamientos para "regular la información y publicidad de las personas proveedoras en la venta de boletos para conciertos masivos."

El documento señala que los promotores de conciertos y boleteras deben informar con “al menos 24 horas de anticipación” a la primera venta de boletos:

Descripción clara y detallada del lugar o recinto, fechas, horario de inicio, artistas que constituyen la atracción principal; también los términos y condiciones, así como políticas de cancelación y la devolución.

El mapa o plano del evento, en el que se pueda identificar secciones que integran el inmueble

Secciones claramente etiquetadas y definidas, es decir las divisiones que existan para los asistentes tales como: zona general, balcón, (VIP) o Very Important Person, Grada, Zona de Acceso General, o cualquier otra similar que se utilice

Número de asientos disponibles en cada sección

El monto total de los precios a pagar disponibles en cada sección señalada en el mapa o plano, sin incrementos o costos adicionales distintos a los señalados o contenidos en la información o publicidad difundida al momento de su compra

En el caso de cancelación del concierto masivo, se deberá proporcionar información clara y sin ambigüedades de la forma de devolución de la cantidad pagada por el boleto, la cual será realizada por el mismo monto, y la bonificación o compensación, cuando ésta proceda, no podrá ser inferior al veinte por ciento del precio pagado

La devolución se efectuará utilizando la misma forma de pago con la que se realizó la compra, pudiendo hacerse por una forma de pago distinta si la persona consumidora lo acepta al momento en que se efectúe la misma

Concierto (Unsplash)

En el caso de cambios en el concierto, la Profeco estableció también que los promotores responsables avisen las modificaciones 24 horas antes.

Mientras que para el proceso de compra de boletos Profeco menciona que:

El precio de los boletos deberá ser informado de forma clara y visible desde el inicio del proceso de venta y hasta confirmarse la compra. El costo deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo adicional

Los paquetes cuyos Boletos incluyan servicios complementarios (paquetes VIP), o cualquier otro servicio deberán incluir información clara, completa y verificable antes de la compra

En venta de boletos por fila virtual, las boleteras tiene que informar los criterios del proceso de compra y causas por las que una persona pierda su turno, así como explicar que el acceso no garantiza la disponibilidad de entradas

La venta de boletos por etapas debe garantizar la existencia de boletos disponibles en todas las secciones del evento

Concierto (Unsplash)

Ticketmaster acepta lineamientos de Profeco

Luego de darse a conocer los nuevos lineamientos de Profeco, Ticketmaster lanzó un comunicando aceptando las disposiciones.

“Apoyamos los lineamientos que publicó Profeco sobre la información y publicidad en la venta de boletos para conciertos masivos, cada uno de ellos se suman a nuestro esfuerzo constante por mejorar tu experiencia de compra." Ticketmaster

Cabe mencionar que los cambios ocurren tras la queja colectiva que realizó el ARMY de BTS debido a las prácticas desleales y reventa con precios inflados que hubo de boletos para la banda de k-pop.