A través de un comunicado, Ticketmaster rechazó la reventa ilegal de los boletos de BTS tras la alta demanda para el concierto de la banda surcoreana en México.

Ticketmaster resaltó que no tiene ninguna relación con los revendedores y plataformas vinculadas a la reventa ilegal, por lo que llama a no adquirir boletos para el concierto de BTS por este medio.

La empresa señaló que la reventa ilegal “es un desafío que enfrenta toda la industria del entretenimiento y requiere esfuerzos coordinados entre autoridades, promotores y plataformas”.

Ticketmaster rechaza reventa ilegal de boletos de BTS tras polémica por alta demanda

Ante la alta demanda para el concierto de BTS, Ticketmaster compartió un comunicado para aclarar y dar información puntual sobre toda la polémica que se generó en torno a la reventa ilegal de boletos.

Ticketmaster rechazó esta práctica, pues “distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público” y pidió que los fans no compren en plataformas no oficiales.

Asimismo, Ticketmaster reconoció la importancia del papel de las autoridades para detener la reventa ilegal, así como fortalecer los mecanismos de seguridad y mejorar la experiencia de compra.

Sobre los rumores de que Ticketmaster abrió la venta física únicamente para revendedores, la empresa señaló que esta solo se realizó a través de canales digitales según las fechas acordadas.

Cabe recordar que para esto se realizó una preventa con registro a través de ARMY Membership el 23 de enero, mientras que la venta general se hizo el 24 de enero.

Ticketmaster reporta ‘demanda sin precedentes’ para boletos de BTS

Los conciertos de BTS en Ciudad de México (CDMX) registraron una demanda de más de 2.1 millones de usuarios que ingresaron a Ticketmaster a buscar un boleto, así lo reportó la empresa.

En contraste, la disponibilidad total de boletos para las tres fechas de BTS fue de 136 mil 400, por lo que no se pudo satisfacer la alta demanda de todos los fanáticos.

Pese a la alta demanda y los deseos de ARMY, Ticketmaster ni Ocesa han dado a conocer si se programarán más presentaciones de BTS en México.