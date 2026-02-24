Profeco lanzó un comunicado advirtiendo de un problema en 1539 modelos de llantas Continental, que si bien no afecta la seguridad de los conductores, es algo con lo que se debe de tener cuidado.

La misma Continental ya está al tanto del llamado de Profeco por el problema en estos 1539 modelos, por lo que se dispondrán a tomar cartas en el asunto.

Llantas Continental (Continental)

¿Qué pasa con los 1539 modelos de llantas Continental que advirtió Profeco?

De acuerdo con Profeco, estos 1539 modelos de llantas General Tire Grabber HTS 60, medida 245/75R17 121/118S de Continental presentan un alto índice de probabilidad de experimentar una separación entre la banda de rodamiento y el compuesto base.

Según el análisis de Profeco, lo anterior derivaría en un desprendimiento total de la banda bajo ciertas condiciones específicas, provocando vibraciones al momento de manejar un vehículo.

Se asegura que este desperfecto no pone en peligro la integridad de los conductores, pues a pesar del desprendimiento no hay indicios de que se pueda perder el control de un automotor.

No obstante, es recomendable hacer el cambio inmediato de las llantas General Tire Grabber HTS 60, medida 245/75R17 121/118S que hayan sido compradas recientemente a Continental que podrían presentar este desperfecto.

Llantas Continental (Continental)

Continental hará el cambio gratuito de las llantas señaladas por Profeco

Profeco también señala que Continental se ha comprometido a cambiar todas las llantas General Tire Grabber HTS 60, medida 245/75R17 121/118S, que presentan el problema anteriormente citado.

La misma Continental se pondrá en contacto con los clientes que compraron las llantas afectadas, para que se presenten en su sucursal más cercana para hacer el cambio de forma inmediata y sin costo.

El contacto se hará a través de los medios oficiales de la marca, para que las dos partes puedan coordinar el cambio de la manera más conveniente.

En dado caso de que se hayan comprado las llantas señaladas; pero no se establezca el contacto, pueden llamar a los números de Continental Tire en México, o bien mandar un correo.