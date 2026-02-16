El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz dio a conocer que esta semana se alistan lineamientos para la compra de boletos de conciertos tras el caso BTS.

Por lo que ya se adelantó algunos de los lineamientos que se tendrán que seguir las promotoras para la venta y compra de boletos para los conciertos en el país.

Estos son los lineamientos que la Profeco pondrá para la compra de boletos de conciertos tras el caso BTS

Durante la mañanera del pueblo, Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco dio a conocer que esta semana se darán a conocer lineamientos para la compra de boletos de conciertos tras el caso BTS.

“Esta semana se van a publicar ya los lineamientos para regular los conciertos”. Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco

Entre algunos de los puntos que contendrá esta lineamientos para regular los conciertos por parte de la Profeco, se adelantó que se deberá de informar, de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos:

Lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto masivo

Mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.

Monto total de los precios a pagar por sección. Éste no podrá incrementarse al momento de realizar la compra.

En caso de cancelación del concierto masivo, informar las vías de devolución de la cantidad pagada.

Con 24 horas previas al inicio del concierto, se tendrá que informar si se presenta alguna modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas ( cambios en la logística, escenario)

No aplicar una preselección de servicios complementarios, cualquier servicio adicional deberá ser opcional (paquetes VIP)

Profeco alista lineamientos para la compra de boletos de conciertos tras el caso BTS (Especial)

Caso BTS ya tiene avisos y multas

Además de anunciar que ya se alista lineamientos para la compra de boletos de conciertos, la Profeco también actualizó el procedimiento sobre el caso BTS.

A lo que se precisó que el pasado 11 de febrero ya se notificó a Ticketmaster y tendrá hasta el 17 de febrero para presentar alegatos, para luego la Profeco, emitir su resolución administrativa en 15 días hábiles sobre la multa.

Asimismo, para las empresas de reventa de boletos de concierto, la Profeco ya también notificó a StubHub y Viagogo, mientras que a Helloticket, se le notificará personalmente, pues cuenta con domicilio en territorio nacional.