A través de un comunicado, Ticketmaster aseguró que respalda los nuevos lineamientos para los conciertos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Apoyamos los lineamientos que publicó Profeco sobre la información y publicidad en la venta de boletos para conciertos masivos, cada uno de ellos se suman a nuestro esfuerzo constante por mejorar tu experiencia de compra”. Ticketmaster

Los cambios en conciertos que la Profeco puso en marcha, tras la queja masiva por parte de los fans de BTS y que constituyen lineamientos para las boleteras, incluida Ticketmaster.

Cambios en conciertos: Ticketmaster respalda nuevas reglas de Profeco (Ticketmaster )

Ticketmaster se compromete con nuevas reglas de Profeco con cambios en conciertos

Tras ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas de Profeco; la empresa de espectáculos masivos Ticketmaster se compromete a acatarlas.

“Ticketmaster México manifiesta su disposición a cumplirlos plenamente, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores”. Ticketmaster

Con ello, la boletera Ticketmaster reiteró su colaboración con la Profeco, así como con los promotores y recintos para que de ahora en adelante la información sea clara para los fans asistentes a conciertos.

Comprometiéndose Ticketmaster a la “implementación coordinada de estos lineamientos contribuirá a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes” que la Profeco ha determinado.

Boleto de Ticketmaster (Internet)

Quejas de los fans de BTS logran cambio en la venta de boletos para conciertos

Los cambios en la venta de boletos para concierto, tras nuevas reglas publicadas en el DOF por la Profeco, se marca con el paso de las quejas de los fans de BTS.

Quejas masivas de los fans de BTS que lograron que la venta y reventa de boletos para conciertos en México fueran tema federal llegando hasta la mañanera.

Sin embargo, este tema no era algo nuevo, pues desde años atrás, fans habían interpuesto quejas en la Profeco por las malas prácticas en el entorno de los conciertos, señalando a Ticketmaster principalmente como la empresa boletera más grande en el país.

Anteriormente, fans de distintos géneros se han quejado por la cancelación de conciertos con devoluciones incompletas del pago de boletos, otros más se han quejado por la falta de claridad en precios y mapas, tal cual paso con BTS.

Una de las quejas más sonadas también vino de los fans del k-pop en junio de 2025, ante el anuncio de los concierto de Super Junior, donde se exigió claridad en precios, mapas y paquetes VIP, pese a esto ELF (fandom) fue acusado de “revoltosos” por cuentas vinculadas a Ticketmaster y revendedores.

Profeco alista lineamientos para la compra de boletos de conciertos tras el caso BTS ( Eduardo Díaz/SDPnoticias)

DOF publica cambios a conciertos tras polémica con BTS

Este miércoles 19 de febrero han sido publicados de manera oficial en el DOF, los cambios a conciertos tras polémica con BTS que implementara la Profeco a boleteras.

Cambios que serán obligatorios para concierto masivo, según la Profeco esto se tratan de:

“Cualquier representación, función, acto, evento o exhibición musical en la que uno o varios artistas, previamente definidos o anunciados, son la única o principal atracción; con una capacidad mayor a los 20,000 asistentes y para el cual se requiere un boleto para su ingreso”. Profeco

Con ellos, las boleteras como Ticketmaster y promotoras deberá informar, de manera clara, veraz y oportuna, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos, lo siguiente: