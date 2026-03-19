El concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes dejó inconformes a sus fans, quienes presentarán queja ante Profeco.

Christina Aguilera tuvo show el pasado 17 de marzo en CDMX y sus fans se quejaron de la duración, así como del escenario.

Fans de Christina Aguilera presentarán quejas ante Profeco por concierto

Circulan en redes sociales publicaciones donde fans de Christina Aguilera solicitan a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que proceda contra la boletera y promotores del evento.

Los fans de Christina Aguilera argumentan que Ticketmaster anunciaba que la cantante haría un show de aproximadamente 2 horas.

Pero, Christina Aguilera solo dio 55 minutos de concierto y se retiró del recinto.

Fans de Christina Aguilera se quejan de la duración del concierto y se quejan ante Profeco (Especial )

También hubo quejas de los altos costos de los boletos, los cuales no habrían valido el precio por un show tan breve, según usuarios de redes sociales.

En las políticas de devolución de Ticketmaster mencionan que la empresa no hará el reembolso si el concierto se llevaba a cabo, dura menos tiempo o la calidad no es la esperada.

Es decir que la boletera solo reembolsa cuando el concierto se cancela o pospone .

Pero, los fans de Ticketmaster argumentan que fueron engañados, ya que la boletera prometió un concierto mínimo de 120 minutos y piden a Profeso que intervenga.

Mientras que otros opinan que cuando Ticketmaster colocó la palabra “aproximadamente” no está especificando el tiempo, por lo que la denuncia no procede.

Christina Aguilera (@xtina / Instagram )

Esto especifica Ticketmaster sobre las políticas de reembolso

Hasta el momento, ni Ticketmaster o Profeco se han pronunciando sobre la inquietud de los fans de Christina Aguilera, quienes piden el reembolso de un porcentaje de sus boletos.

Ticketmaster indica en sus términos y condiciones que son los organizadores del evento quienes determinan las pautas del reembolso.

“Ticketmaster únicamente distribuye boletos de los eventos ofrecidos, por lo que no es responsable del contenido” términos y condiciones de Ticketmaster

Las políticas de la boletas, las cuales se aceptan al comprar un boleto, determinan que solo se tendrá derecho al reembolso en caso de que cancele el evento .

Por lo que es poco probable que Ticketmaster devuelva un porcentaje de los boletos de Christina Aguilera, pero la Profeco será quien determine esta situación.