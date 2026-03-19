La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a revisión para más de 7 mil camionetas Bronco que presentan diversas fallas.

Las camionetas Bronco afectadas, acorde con Profeco, son los modelos Sport de los años 2021 a 2024. Aunque por un problema diferente, la advertencia se extiende a vehículos de 2024 a 2025:

7 mil 679 camionetas Sport Bronco de 2021 a 2024

246 camionetas Bronco de 2024 a 2025

19 del 2024

Profeco llama a revisión a más de 7 mil camionetas Bronco de Ford por fallas

Tal como explica Profeco, 7 mil 679 camionetas Bronco Sport de 2021 a 2024 de Ford deben presentarse a revisión, ya que presentan fallas en su inyector de combustible de alta presión.

Ford habría descubierto que las camionetas Bronco podrían tener una acumulación de combustible en la parte superior del vehículo, ante la falta de actualización del software para detectar fugas.

Profeco llama a revisión a más de 7 mil camionetas Bronco (Profeco)

Mientras que 246 camionetas Bronco de 2024 a 2025 presentan una falla en la puerta trasera del lado izquierdo: pese a tener seguro podría abrirse, lo que es un riesgo para la seguridad.

Otras 19 camionetas Bronco de 2024 presentan una falla en una tuerca que asegura el brazo de control superior delantero, que podría generar una pérdida en el control de dirección.

Ford hará una actualización de software en el primer caso y se inspeccionará el seguro de ambas puertas traseras; en caso de que no pase la inspección, se reemplazará la chapa.

Profeco te explica cómo puedes hacer la revisión de tu camioneta Bronco de Ford

Profeco también destaca que Ford hará la respectiva revisión y reemplazará las piezas que sean necesarias sin costo, además de que no hay una fecha límite para atenderla.

Ford también hará los llamados en su página web; sin embargo, también puede solicitarse mediante los siguientes canales:

800 7138 466

atnclien@ford.com

https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/

En esta última liga se puede hacer la revisión mediante una cuenta Ford, además de poder programar una cita para la revisión.

La procuraduría quedará atenta a que se cumplan las revisiones de Ford; además, la automotriz se pondrá en contacto con los propietarios de las camionetas Bronco.