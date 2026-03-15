La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prepara una demanda colectiva contra Walmart de México, luego de que múltiples consumidores reportaran la cancelación de pedidos en línea realizados a través de Walmart y Bodega Aurrerá.

De acuerdo con la dependencia, también existen quejas de clientes que no recibieron los pedidos realizados en línea durante los días 17 y 18 de marzo de 2025.

Ante esta situación, Profeco hizo un llamado a las personas consumidoras afectadas para que se sumen a la demanda colectiva contra la empresa.

Profeco llama a sumarse a demanda colectiva contra Walmart de México

La Profeco invitó a las personas consumidoras que hayan resultado afectadas durante el 17 y 18 de marzo de 2025 por compras realizadas en los sitios:

Bodega Aurrerá en línea

Walmart en línea

Profeco llama a sumarse a demanda colectiva contra Walmart de México (Cortesía)

La dependencia señaló que se requiere reunir al menos 30 personas afectadas para iniciar la acción colectiva contra Walmart de México.

Hasta el momento, no se ha especificado qué productos fueron los que presentaron problemas en las compras en línea, aunque las cancelaciones y faltas de entrega fueron reportadas por diversos clientes.

¿Cómo unirse a la demanda de Profeco contra Walmart de México?

Para integrarse a la demanda colectiva de Profeco contra Walmart de México, las personas afectadas deberán presentar la siguiente documentación:

Formato de consentimiento en favor de la Procuraduría Federal del Consumidor

Identificación oficial vigente (anverso y reverso)

Relatoría de hechos: escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, donde se señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos

Documentos que acrediten la relación de consumo, como comprobantes de pago (tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito o correos electrónicos)

Cualquier otro documento relacionado con la afectación

Formato adicional de datos personales

Las personas afectadas deberán enviar la documentación por vía electrónica al correo acolectivas@profeco.gob.mx o presentarla de forma física en las Oficinas Centrales de Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana a su domicilio.

La dependencia también explicó que los consumidores pueden adherirse a la acción colectiva durante el desarrollo del proceso e incluso hasta 18 meses después de que la sentencia quede firme.

“Mediante este mecanismo, pueden acceder a la justicia un mayor número de personas afectadas a través de un solo juicio”, señaló la Profeco en un comunicado.