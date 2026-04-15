La Profeco llama a revisión a Nissan Magnite 2025 por sobrecalentamiento.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un total de 6 mil 877 unidades del auto Magnite versión Advance de Nissan presentan problemas.

Llama Profeco a revisión de Nissan Magnite 2025 por sobrecalentamiento

En la Revista del Consumidor del mes de abril, Profeco alerta sobre el sobrecalentamiento de Nissan Magnite 2025.

De acuerdo con Profeco, se detectó que el Magnite versión Advance presenta altas temperaturas en el conector de los faros al activar las luces altas.

El uso prolongado, explica la Procuraduría Federal del Consumidor, podría derretir el conector y dejar inservibles los faros del vehículo.

Profeco llama a revisión a Nissan Magnite 2025 por sobrecalentamiento (@RdelConsumidor / X)

Ante tal situación, Profeco hizo un llamado a revisión para que Nissan solucione la problemática de las 6 mil 877 unidades del Magnite 2025 versión Advance.

La Profeco indica que se deberá reconfigurar el módulo IPDM y se cambiarán los conectores de los faros izquierdo y derecho.

El cambio no tendrán ningún costo para los dueños del Nissan Magnite 2025. Además, Profeco exhortó a la empresa para que contactara a las personas consumidoras de su vehículo.

La compañía tendrá que notificarles a sus clientes el llamado a revisión establecido por Profeco; el contacto se hará mediante:

Llamada telefónica

Correo electrónico

Mensajes de texto

Cartas a domicilio

Todo dependerá del tipo y datos de contacto que se tenga con el consumidor.

Una vez que el cliente sea contactado, podrá acudir de forma inmediata a los distribuidores autorizados de Nissan en todo México para solucionar los problemas de sobrecalentamiento.

Profeco llama a revisión a Nissan Magnite 2025 por sobrecalentamiento (Nissan)

Ahora bien, en caso de que un vehículo modelo Magnite versión Advance 2025 entre a los distribuidores Nissan por otro motivo, la compañía debe verificar si requiere corregir el llamado de Profeco.