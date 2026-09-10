El precio del petróleo Brent ha registrado un incremento hasta superar los 100 dólares por barril este jueves 10 de septiembre de 2026, lo que presiona el presio de la gasolina y el diésel.

El incremento en el precio del petróleo se da luego de graves ataques contra transporte marítimo lanzados por Irán y Estados Unidos desde el inicio de su conflicto.

Precio del petróleo Brent sube un 0.4%y WTI un 0.51% por conflicto entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo crudo Brent subió este 10 de septiembre en 40 centavos, lo que corresponde un 0.4% en el barril, llegando hasta los 101.61 dólares, con corte a las 8:14 horas, GTM.

Por otra paste, el petróleo de la empresa estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 0.49 centavos, lo que corresponde al 0.51% de incremento en su valor hasta colocarse en 96.54 dólares por barril.

Cabe señalar que el precio del petróleo Brent ha incrementado casi un 30% desde el mínimo alcanzado a principios de agosto, cuando su valor se vio afectado por la falta de un acuerdo permanente entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, la subida de su precio muestra el alargamiento del conflicto y la reducción del suministro y las exportaciones.

Conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensifican; Trump amenaza con más acciones militares

Por otra parte, el gobierno de Donald Trump ha mantenido las amenazas de acciones militares en Irán ante la falta de un acuerdo de paz.

De acuerdo con Estados Unidos, podrían atacar la montaña Pickaxe de Irán y aseguró que este conflicto podría prolongarse más allá de las elecciones de noviembre.

En el marco de las amenazas, Irán atacó 10 buques cerca del estrecho de Ormuz el pasado 9 de septiembre como respuesta al hundimiento de cinco petroleros iraníes.

Asimismo, señaló que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está preparado para intensificar su respuesta ante cualquier ataque.