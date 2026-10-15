Volodímir Zelenski acusó traición por el acuerdo de su homólogo Donald Trump con Rusia, en el cual se concretó el envío de más de 300 mil toneladas de diésel.

Duele ver que el presidente Trump elija un bando que no es el nuestro. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania

El presidente ucraniano calificó como “una lástima” que su país se haya quedado sin el apoyo de Estados Unidos, considerado clave para terminar la guerra contra Rusia.

Zelenski también aprovechó su mensaje para pedir al multimillonario tecnológico estadounidense Elon Musk que restableciera el sistema Starlink, utilizado contra el ejército ruso.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (IG: @zelenskyy_official)

Zelenski acusa a Trump de ser empujado al lado incorrecto de la historia

En entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el presidente Volodímir Zelenski manifestó su decepción y afirmó sentirse traicionado por los acuerdos sobre el diésel entre Estados Unidos y Rusia.

El mandatario adjudicó el reciente cambio de Donald Trump a la influencia de sus asesores, quienes, según señaló, lo “están empujando” al lado incorrecto de la historia.

Creo que sus asesores están equivocados. No sé quién lo está empujando en contra del camino correcto... este no es el lado correcto de la historia. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania

Además, Zelenski también pidió a Elon Musk que restableciera el sistema Starlink utilizado en guerra, que, según Kiev, ha presentado demoras en su sistema.

Vladimir Putin, Presidente de Rusia (Vyacheslav Prokofyev)

Estados Unidos y Rusia alcanzan acuerdos sobre el diésel tras llamada entre Trump y Putin

Estados Unidos y Rusia alcanzaron acuerdos en materia energética después de una conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.

Entre los compromisos anunciados destaca el envío de más de 1.5 millones de toneladas de diésel, además de una primera entrega superior a las 300 mil toneladas del combustible.

Trump afirmó que, gracias a los acuerdos con Rusia y al “control total” del Estrecho de Ormuz, los precios del diésel no solo disminuirán en Estados Unidos, sino también en el “resto del mundo”.