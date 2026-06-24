El precio del petróleo alcanzó este miércoles 24 de junio, menos 75 dólares por barril de crudo, siendo su nivel más bajo en los últimos cuatro meses, tras iniciar el conflicto en Medio Oriente.

Es gracias a los avances para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, así como la apertura del Estrecho de Ormuz que el petróleo registra una baja en su precio desde el fin de semana.

Estrecho de Ormuz (Especial)

Según el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo han pasado por el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

Desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el crudo ha rebasado los 100 dólares por barril, aunque especialistas esperan que la bajada en el precio de petróleo se mantenga.

Precio del petróleo registra su nivel más bajo desde inicio de conflicto en Medio Oriente

Hoy miércoles 24 de junio, el West Texas Intermediate cerró la jornada con un precio de 70.12 dólares por barril de petróleo lo que representa un retroceso del 4.22% en comparación con el alza de los últimos meses.

La bajada en el precio también se vio en el Brent del Mar del Norte que cerró con 73.44 dólares por barril, ambas presentan el nivel más bajo desde el 28 de febrero, que inició el conflicto en Medio Oriente.

Tal como se observa en las gráficas de los dos últimos días, los precios de petróleo han ido a la baja, ya que el lunes registraron 73.62 y 77.21 dólares respectivamente.

La caída en el precio del petróleo sin embargo ha sido tomada con cautela en diversas partes del mundo, ya que la Asociación Automovilística Estadounidense no mostró cambios en el costo de la gasolina.

Asimismo, el banco internacional JPMorgan rebajó su previsión en el precio del crudo para el segundo semestre de 2026, por una posible reducción de existencias, ya que la entrega actual está prevista para agosto.

Yacimiento de petróleo (Especial)

Avances entre Estados Unidos e Irán mejoran perspectiva en precio del petróleo

La apertura en el Estrecho de Ormuz y los avances en los acuerdos entre Estados Unidos e Irán permitió que el lunes 22 de junio, al menos 36 buques de materias primas cruzaran l paso.

De acuerdo con datos de la plataforma Kpler, este número supone un récord de tráfico marítimo desde que inició el conflicto en Medio Oriente, por lo que se espera una próxima normalización.

Esto fue mencionado tanto por EY-Parthenon -división de consultoría de estrategia-, como KCM Trade -bróker de servicios financieros-, que también apuntó, el petróleo podría repuntar ante el aumento de actividad.