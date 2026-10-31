América vs Toluca chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 5-3 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
América 5-3 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: América 5-3 Toluca.
América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Toluca, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos
- Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Miguel Borja
Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Diego Barbosa, Federico Pereira, Luan García, Jesús Gallardo y Everardo López
- Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz y Jesús Ricardo Angulo
- Delanteros: Alexis Vega, Helinho y Paulinho
América vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
América vs Toluca se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 21 horas por TUDN, ViX y canal 5.
- Partido: América vs Toluca
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN, ViX y canal 5