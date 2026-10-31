América vs Toluca chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 5-3 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

América 5-3 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: América 5-3 Toluca.

América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Toluca, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Miguel Borja

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Diego Barbosa, Federico Pereira, Luan García, Jesús Gallardo y Everardo López

Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz y Jesús Ricardo Angulo

Delanteros: Alexis Vega, Helinho y Paulinho

América vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

América vs Toluca se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 21 horas por TUDN, ViX y canal 5.