Claudia Sheinbaum solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera transparentar los avances de las investigaciones relacionadas con empresas señaladas por presuntas irregularidades en contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral.

“Más líneas de investigación de la UIF que tenga, bueno, tendrá que informarlo la UIF en su momento” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 26 de octubre de 2026, la presidenta de México destacó la importancia de esclarecer los señalamientos contra José Alfredo Hernández Casillas y dar seguimiento a los procedimientos abiertos para evitar cualquier acto de corrupción.

El tema cobró mayor relevancia en medio de la polémica por la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y los cuestionamientos sobre proveedores vinculados a procesos de contratación.

UIF investiga presunta red de proveedores electorales del INE

Las investigaciones de la UIF apuntan a por lo menos siete empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por presuntas irregularidades como simulación de competencia, triangulación de recursos y facturación irregular.

De acuerdo con reportes sobre el caso, esta red empresarial habría obtenido al menos 49 contratos entre 2018 y 2025, por un monto superior a los mil 450 millones de pesos, para suministrar materiales electorales, entre ellos boletas, urnas y mamparas.

Como parte de las acciones contra las empresas investigadas, la UIF habría bloqueado cerca de 70 cuentas bancarias relacionadas con la red empresarial.

La presidenta recordó que el congelamiento de cuentas realizado en 2023 fue revertido posteriormente mediante un amparo.

Por ello, destacó la relevancia de las disposiciones legales en materia de lavado de dinero y de los procedimientos judiciales relacionados con estas medidas.

Señalamientos contra proveedores del INE y postura de Guadalupe Taddei

Los señalamientos sobre la asignación de contratos a empresas proveedoras del INE también generaron cuestionamientos hacia la gestión de la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

Ante las acusaciones, representantes del PRI y de Somos solicitaron explicaciones sobre los procedimientos de contratación y plantearon que Taddei se separara temporalmente del cargo.

En respuesta, la consejera presidenta rechazó que existieran empresas favoritas dentro del órgano electoral y solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los procesos de licitación y adjudicación de contratos.

Sin embargo, Taddei anunció su renuncia al frente del Consejo General Electoral este lunes 26 de octubre, lo que fue bien visto por la presidenta Sheinbaum durante su conferencia mañanera del pueblo.