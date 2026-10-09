Rusia enviará inmediatamente más de 300 mil toneladas de diésel a diversos mercados internacionales, informó el presidente estadounidense Donald Trump tras la llamada con su homólogo Vladimir Putin.

Acabo de concluir una discusión muy exitosa con el presidente Vladimir Putin, de Rusia, en la que se acordó que Rusia suministrará inmediatamente más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y global. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario comentó que, como parte de los acuerdos alcanzados, el Kremlin también enviará 500 mil toneladas de combustible en noviembre y un millón de toneladas justo después.

Donald Trump afirmó que, gracias a los acuerdos con Rusia y al “control total” del Estrecho de Ormuz, los precios del diésel no solo disminuirán en Estados Unidos, sino también en el “resto del mundo”.

Rusia enviará más de 300 mil toneladas de diésel tras llamada entre Trump y Putin (Especial)

Donald Trump informa envío de más diésel ruso para finales de año

En sus redes sociales, Donald Trump dio a conocer que sostuvo una “discusión muy exitosa” con el presidente Vladimir Putin, en la que se acordó el envío inmediato de 300 mil toneladas de diésel.

Agregó que el Kremlin también se comprometió a enviar, a finales de año, un total de 1 millón 500 mil toneladas de diésel.

Rusia también dará otras 500,000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump agregó que, según el estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará más adelante, en un corto plazo, 3 millones de toneladas de combustible diésel.

Donald Trump promete bajada de precios en el diésel (Alex WROBLEWSKI / AFP / AFP)

Donald Trump promete bajada mundial en el precio del diésel tras acuerdo con Rusia

Según Donald Trump, los acuerdos con Rusia y el control del Estrecho de Ormuz impactarán rápidamente en la bajada del precio del combustible “para nuestros Grandes Agricultores, Ganaderos y Camioneros”.

Entre nuestro control total del Estrecho de Ormuz y este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, también señaló que estas medidas tendrán impacto en el panorama global, anticipando una reducción en los costos del diésel tras la emisión de una licencia temporal por parte del Departamento del Tesoro.