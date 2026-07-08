El precio del petróleo se disparó el miércoles 8 de julio, luego de que Estados Unidos desplegara nuevos ataques contra Irán bajo la justificación de “garantizar la navegación” del Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con los reportes, el precio del petróleo presentó los siguientes valores:

Brent: Subió más de 5%, alcanzando los 78.02 dólares

WTI: Alcanzó los 73.50 dólares

Su precio también se vio afectado tras las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que el acuerdo de paz provisional con Irán había llegado a su fin, lo que aumentó la preocupación por el libre flujo de crudo.

Precio petroleo

Precios del petróleo podrían continuar al alza tras ataques de Estados Unidos contra Irán

Horas después de los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, se reportó que el precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en dos semanas.

Los futuros del Brent subieron más del 5% para cerrar en 78.02 dólares el barril, después de superar brevemente los 80 dólares.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate también experimentó la mayor alza en cinco semanas para cerrar casi en los 73.50 dólares.

Analistas advierten que los precios del petróleo podrían continuar al alza si se intensifican las hostilidades o se afecta la navegación en el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump (Alex Brandon / AP / AP Photo/Alex Brandon)

Estados Unidos desplegó 80 ataques contra Irán

Donald Trump señaló que su administración evalúa nuevos ataques contra Irán, incluso la posible toma de la isla de Kharg, un punto clave para la exportación de petróleo iraní.

La tensión aumentó después de que fuerzas estadounidenses bombardearan más de 80 objetivos en represalia por ataques iraníes contra buques mercantes en el Estrecho de Ormuz.