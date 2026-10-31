Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), habría viajado a Estados Unidos luego de presentar su renuncia en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la información, Guadalupe Taddei habría regresado primero a Sonora, su estado natal, para luego trasladarse a Arizona, donde presuntamente permanece en una propiedad de su familia.

Reportan presunto viaje de Guadalupe Taddei a Estados Unidos tras renuncia al INE

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el pasado lunes 26 de octubre de 2026, luego de que su gestión fuera señalada de irregularidades y posibles conflictos de interés con contratistas del organismo.

Guadalupe Taddei, expresidenta consejera del INE (Rogelio Morales Ponce)

Reportes señalan que, luego de haber entregado su renuncia definitiva ante la Cámara de Diputados, Guadalupe Taddei se trasladó a Sonora, específicamente al municipio en el que nació: Cananea.

Tras llegar a Cananea, Taddei se habría dirigido hacia Naco, localidad fronteriza ubicada a unos 60 km de distancia, donde cruzó a Estados Unidos para llegar a Palominas, en el condado de Cochise, Arizona.

La Silla Rota apuntó que, durante su recorrido hacia la frontera, Guadalupe Taddei habría contado con un acompañamiento discreto de elementos de la Policía Estatal de Sonora.

Guadalupe Taddei se estaría hospedando en una casa modesta en Arizona, propiedad de la familia. Hasta el momento se desconoce la ubicación exacta y no se ha confirmado su traslado de manera oficial.

Cabe recordar que, cuando presentó su renuncia, Taddei dijo que su salida buscaba proteger la estabilidad y credibilidad del INE, alegó tener una trayectoria transparente y negó las acusaciones en su contra.