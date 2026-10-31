Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aclaró su relación con el partido Somos y rechazó formar parte de su estructura partidista.

En medio de cuestionamientos por el INE, Lorenzo Córdova confirmó que forma parte del consejo consultivo de Somos, pero tomó distancia al decir que eso no significa que sea parte del partido.

Es un consejo honorario en que no tiene ninguna responsabilidad partidista. Yo no soy parte de ningún partido. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE

Lorenzo Córdova niega vínculos partidistas y aclara su participación en Somos

En entrevista con López-Dóriga, Lorenzo Córdova reconoció haber sido invitado al consejo consultivo de Somos, pero precisó que se trata de un órgano honorario en el que no tiene responsabilidades partidistas.

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Lorenzo Córdova sostuvo que su presencia en ese espacio no significa que pertenezca a algún partido político ni que busque regresar a la vida pública mediante una organización partidista.

Asimismo, el exconsejero del INE explicó que, a lo largo de su trayectoria como especialista en materia electoral, ha recibido invitaciones de distintas fuerzas políticas para participar en conferencias y encuentros.

Como ejemplo, mencionó que ha sido invitado por partidos como Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT), aunque recordó que en alguna ocasión Morena lo invitó y posteriormente retiró la invitación.

Córdova reiteró que su participación en el consejo consultivo de Somos México no es una estrategia para volver a la vida pública con siglas partidistas, señalando que mantiene comunicación con distintas fuerzas políticas.

Yo soy el expresidente del INE, yo tengo que dialogar con todos los partidos. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE

De esta manera, Lorenzo Córdova buscó precisar los alcances de su participación en Somos y diferenciar su actividad como especialista electoral de cualquier responsabilidad dentro de un partido político.