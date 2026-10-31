Alfredo Ríos, cantante de música regional mexicana conocido como El Komander, enfrenta un momento difícil al confirmarse la muerte de su hijo José Eliseo, quien tenía apenas unos meses de nacido.

Ante la pérdida, El Komander canceló la presentación que tenía programada en Hidalgo, Nuevo León, este sábado 31 de octubre como parte de un festival, junto a agrupaciones como Los Plebes del Rancho.

El Komander cancela concierto en Nuevo León tras fallecimiento de su hijo

A través de redes sociales, se confirmó la muerte del hijo de El Komander, que habría ocurrido el pasado viernes 30 de octubre. La pérdida provocó la cancelación de uno de sus eventos en Nuevo León.

Muere el hijo de El Komander; cantante cancela concierto en Nuevo León (Captura de pantalla)

El Komander compartió una fotografía en la que aparece cargando al pequeño, acompañada de un mensaje, en el que expresó su esperanza de reencontrarse algún día con su hijo.

Tras darse a conocer el fallecimiento, el equipo de trabajo de Alfredo Ríos informó que el cantante no podría cumplir con su compromiso artístico programado para este sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León.

Sus representantes explicaron que, debido a la dolorosa pérdida, el intérprete y su familia atraviesan momentos difíciles, por lo que decidieron cancelar el espectáculo. Ofrecieron disculpas al público por los inconvenientes.

En el mismo mensaje, el equipo del cantante pidió respeto absoluto a la privacidad de Alfredo Ríos y sus seres queridos, quienes necesitan espacio y tranquilidad para afrontar el duelo por la muerte del bebé.

Muere el hijo de El Komander; cantante cancela concierto en Nuevo León (Captura de pantalla)

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila ni se han compartido más detalles sobre las circunstancias de su muerte.