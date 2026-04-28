El reporte de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) señala que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha impactado severamente el comercio energético y marítimo.

De acuerdo con la UNCTAD, el conflicto ha provocado una caída drástica en el tránsito por el estrecho de Ormuz, considerado un punto clave para el flujo global de hidrocarburos.

Además del alza en los precios del petróleo, se reportan incrementos en alimentos, fertilizantes y costos logísticos, generando presión inflacionaria y volatilidad en mercados emergentes a nivel internacional.

Impacto global del conflicto en comercio, transporte y precios energéticos

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz cayó 95.3% desde el 26 de febrero de 2026, pasando de 130 barcos diarios a apenas 4 o 5.

Esta interrupción elevó los costos de transporte, especialmente en buques petroleros, donde los fletes aumentaron hasta 44.6% en cargas sucias y 151.5% en limpias.

Incrementa la tensión en Medio Oriente por el petróleo y la crisis energética global (Michelle Rojas)

El índice de fletes de contenedores de Shanghái también mostró un incremento de 40.7%, reflejando el encarecimiento del comercio global ante la crisis energética.

En paralelo, los precios de alimentos como el trigo y maíz registraron alzas, mientras los fertilizantes, especialmente de urea, aumentaron cerca de 60%.

La UNCTAD advierte que el encarecimiento energético impacta directamente en la producción agrícola, elevando costos y riesgos para países dependientes de importaciones.

Asimismo, el aumento en costos logísticos incrementa las facturas comerciales, mientras condiciones financieras más estrictas limitan la capacidad de respuesta económica de diversas naciones.

El organismo concluye que el comercio global enfrenta mayor fragilidad, con incertidumbre geopolítica, presiones inflacionarias y elevados costos que podrían prolongarse mientras continúe el conflicto.