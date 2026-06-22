El gobierno de Estados Unidos anunció una autorización de 60 días para permitir la venta de petróleo iraní luego de los avances en las negociaciones de paz entre ambas naciones, que se desarrollan en Suiza.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, informó que se podrá producir, vender, transportar e importar crudo y otros derivados del petróleo iraní, pero se mantienen las principales sanciones económicas contra Irán.

Estados Unidos emite licencia de 60 días para la venta de petróleo iraní

Tras calificar de como “productivas” las negociaciones en Suiza, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes 22 de junio una licencia que autoriza por 60 días la venta de petróleo de Irán.

Estados Unidos emite licencia de 60 días para la venta de petróleo iraní (Yazmín Betancoaurt/ sdpnoticias)

La autorización del gobierno de Estados Unidos contempla actividades en torno a la comercialización de crudo como:

Servicios bancarios

Descarga de cargamentos

Transporte marítimo

Operaciones portuarias y de atraque

Servicios de gestión de embarcaciones

Seguros y tripulación

Suministro de combustible para barcos

Reparaciones de emergencia

Acciones de protección ambiental

Entre los compromisos asumidos por Irán destacan la garantía de mantener abierto el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y la cooperación con organismos internacionales en materia nuclear.

Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní por 60 días (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que las sanciones económicas contra Irán no han sido levantadas, sino que se trata de una excepción temporal hasta el 21 de agosto que permite determinadas transacciones energéticas.

La licencia otorgada por 60 días forma parte de un proceso diplomático más amplio vinculado a las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y busca facilitar el flujo de petróleo al mercado internacional.