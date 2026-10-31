Si no has podido usar la app de BBVA este 30 de octubre, se debe a una serie de fallos que está experimentando el servicio desde la tarde-noche de este viernes.

De acuerdo con los reportes, la app de BBVA presenta problemas para el acceso, transferencias y la banca móvil en general.

Fallas BBVA 30 de octubre (Especial)

BBVA no deja hacer operaciones en su app

Según han manifestado varios usuarios de la app de BBVA, desde las 6:00 p.m. el servicio presenta fallos que no dejan realizar ninguna operación.

Algunos señalan que la app de BBVA ni siquiera los deja ingresar a la misma, lo cual resulta frustrante tomando en cuenta que es final de mes y requieren de acceso a su dinero.

Quienes sí han podido entrar a la aplicación mencionan que no pueden hacer transferencias o alguna otra transacción, pues la banca móvil no responde en su totalidad.

Lo peor del caso es que ni siquiera pueden ir a sucursal a solucionar las cosas, pues los fallos se presentaron cuando ya habían cerrado los bancos.

Lo único que se puede hacer es realizar pagos y retiros a través de los cajeros automáticos.

BBVA (Pexels/Jesus Toledo)

¿Por qué se cayó la app de BBVA?

Lamentablemente, ya es un tema recurrente las caídas de BBVA en los días de quincena en México, desde mediados de 2026 se presentan esta clase de problemas.

Como suele pasar en todos esos casos, BBVA no ha dado explicaciones de lo que sucede en sus servidores y sistemas alrededor de esta caída del servicio.

Es posible que todo se deba a un caso de saturación en el servicio; es decir, muchas personas tratando de usar la aplicación al mismo tiempo, lo que hace que los servidores no soporten.