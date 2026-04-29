Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex y Petrobras tendrán un primer acercamiento en mayo de 2026 para explorar una colaboración en producción, exploración y transformación energética.

“Acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque aún no existe un acuerdo firmado, la presidenta de México explicó que tras reunirse con Magda Chambriard, directora de Petrobras, se decidió avanzar en un intercambio tecnológico.

Entre los temas de interés para México y Pemex destacan la extracción en aguas profundas, biodiésel y etanol.

La próxima reunión de Pemex y Petrobras está programada para el 13 de mayo en territorio mexicano.

Petrobras y Pemex colaborarán; habrá visita a México en mayo de 2026

La empresa brasileña Petrobras y Petróleos Mexicanos (Pemex), a cargo de Víctor Rodríguez Padilla, sí colaborarán, informó la presidenta de México en la conferencia mañanera del 29 de abril de 2026.

Claudia Sheinbaum explicó que tras la reunión con Magda Chambriard de Petrobras, se decidió colaborar en un intercambio de desarrollos tecnológicos mutuo.

Sin embargo, externó que no hay un acuerdo firmado, aunque Petrobras sí volverá a visitar México para tener un trabajo con Pemex respecto al “área de producción, exploración y transformación”.

Según la información dada por la presidenta, Petrobras y Pemex tendrá su próxima reunión el 13 de mayo, sin especificar más detalles al respecto.

La tecnología de Petrobras que a México le interesaría

Claudia Sheinbaum informó de una próxima reunión de Petrobras y Pemex en mayo, revelando que habrá un intercambio de tecnologías en diversas áreas.

Refiriéndose a los avances que Petrobras tiene, Sheinbaum expuso las diversas metodologías en extracción de petróleo, producción de biodiésel y etanol, entre estas.

Asimismo, en días anteriores Claudia Sheinbaum reconoció interés a Petrobras por la exploración en aguas profundas, lo que podría servir a Pemex y que incluso Lula da Silva le sugirió a la presidenta.