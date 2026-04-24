La directora de Petrobras, Magda Chambriard, llegó el 24 de abril de 2026 a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. y funcionarios del sector energético mexicano.

El encuentro busca avanzar en una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras, enfocada en la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México y en el intercambio de tecnología.

La iniciativa responde a una propuesta del presidente brasileño Lula da Silva y forma parte de la agenda bilateral que contempla la próxima visita oficial de Sheinbaum a Brasil.

Acude a Palacio Nacional la directora de Petrobras, Magda Chambriard. 📹 : Israel Aldave pic.twitter.com/Ux4whFGSjQ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 24, 2026

Chambriard, de Petrobras, se reune con Sheinbaum

Alrededor de las 10 se la mañana, Magda Chambriard llegó a Palacio Nacional para sostener una reunión de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este encuentro busca concretar una alianza energética entre Petrobras y Pemex, enfocándose primordialmente en el intercambio de tecnología para la exploración en aguas profundas para el Golfo de México.

En la sesión participan también funcionarios clave del sector energético mexicano como:

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía

El diálogo surge tras una iniciativa del mandatario brasileño Lula da Silva, quien busca fortalecer la cooperación bilateral antes de una futura visita oficial de Sheinbaum a Brasil.

Claudia Sheinbaum analiza propuesta de Lula da Silva para una posible alianza entre Pemex y Petrobras

Durante su conferencia matutina de este 24 de abril, Claudia Sheinbaum adelantó que el objetivo central de su reunión con Magda Chambriard era analizar una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras.

Este proyecto binacional estaría enfocado a la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas en el Golfo de México.

Esto con el objetivo de fortalecer la soberanía y capacidad energética de ambos países y fortalecer la cooperación técnica y operativa entre las empresas estatales.

Fue el pasado 24 de marzo que Claudia Sheinbaum confirmó que analizaría la propuesta de Lula da Silva para una posible alianza entre ambas petroleras.

“Me lo propuso en la llamada telefónica que tuvimos, ‘¿por qué no hacemos una alianza?’. Petrobras se ha especializado mucho en aguas profundas, entonces me propuso que por qué no hacíamos una alianza con Pemex, no lo hemos decidido. Viene la directora de Petrobras ahora en abril a ver al director de Pemex, a la Secretaria de Energía, la voy a recibir, para ver exactamente la propuesta que tiene” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La agenda bilateral contempla además una visita oficial de Claudia Sheinbaum a Brasil, programada inicialmente para mayo.

En la que se prevé profundizar los acuerdos de colaboración en materia energética y de inversión entre ambos países.