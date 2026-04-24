La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este viernes 24 de abril con Magda Chambriard, directora de Petrobras, a fin de buscar un acuerdo de colaboración con Pemex sobre biodiésel y petróleo.

Claudia Sheinbaum detalló que el acuerdo entre Pemex y Petrobras sería para la “exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”.

De acuerdo con la información, la directora de Petrobras llegó a Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) después de las 10:00 de la mañana y abandonó el recinto cerca de las 12:30 de la tarde.

Sheinbaum: Pemex y Petrobras buscan acuerdo en biodiésel y petróleo (Captura de Pantalla)

Noticia en desarrollo. En breve más información...