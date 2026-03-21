El presidente de Brasil, Lula da Silva, propuso a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum una alianza entre Petrobras-Pemex para explorar petróleo en aguas profundas en el Golfo de México.
“Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras”.Lula da Silva
En un anuncio dirigido a medios, Lula da Silva comentó que habló directamente con Claudia Sheinbaum para plantear esta cooperación que permitiría trabajar a más de 2 mil 500 metros de profundidad.
La propuesta de Lula a Sheinbaum ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando ambos mandatarios abordaron el tema del petróleo, relación económica bilateral y cooperación en el sector energético.
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