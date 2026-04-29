La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a los usuarios de autos híbridos Volvo para que realicen una revisión ante fallas en el mecanismo de frenado.

A través de un breve comunicado, la Profeco señaló que se ha identificado que el mecanismo de frenado de autos híbridos Volvo suele desactivarse al descender una pendiente.

Profeco llama a revisión autos híbridos Volvo por fallas en mecanismo de frenado (Cortesía)

Profeco pide revisión de estos modelos de autos híbridos Volvo por fallas en mecanismo de frenado

La Profeco, en coordinación con Volvo Car México, lanzó una alerta y un llamado a revisión para diversos modelos de la marca debido a una posible falla en el sistema de frenado.

De acuerdo con la información, el problema fue detectado en los modelos híbridos enchufables Volvo XC60 y Volvo XC90, así como en los vehículos eléctricos Volvo XC40 y Volvo C40, modelo 2025.

El riesgo identificado consiste en que el mecanismo de frenado podría desactivarse de manera temporal tras descender una pendiente. Esta situación puede presentarse en modo “B” en los vehículos híbridos enchufables y al utilizar el sistema One Pedal Drive en los modelos eléctricos.

Profeco llama a revisión autos híbridos Volvo por fallas en mecanismo de frenado (Captura de pantalla)

En total, la campaña de revisión contempla 345 unidades en México. Como medida correctiva, la empresa Volvo realizará una actualización de software que podrá efectuarse de manera remota (OTA).

Profeco exhortó a las personas consumidoras que posean alguno de estos vehículos a atender el llamado a revisión para evitar incidentes y a mantenerse informado a través de los canales oficiales.