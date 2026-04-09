Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), alista un encuentro entre Claudia Sheinbaum y Lula da Silva con Brasil.

De acuerdo con la SRE, Roberto Velasco sostuvo una llamada de trabajo con Brasil luego de que fuera ratificado por el Senado como canciller de México con 81 votos a favor y 30 en contra.

Sheinbaum viajará a Brasil a mediados de año tras invitación de Lula (Michelle Rojas)

Roberto Velasco viajará a Brasil para preparar encuentro entre Sheinbaum y Lula da Silva

De manera inmediata tras su ratificación, la SRE informó que Roberto Velasco llevó a cabo su primera llamada de trabajo con Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

La Cancillería precisó que durante la llamada, Velasco acordó viajar próximamente a Brasil con la finalidad de preparar un encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo Lula da Silva.

Tras esto y de manera amistosa, abordaron el tema del Mundial 2026, señalando que a México y Brasil los une fiesta por este evento deportivo y el cariño mutuo que existe entre aficionados.

Roberto Velasco, canciller de México (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Roberto Velasco externó rápidamente su intención de sostener llamadas con diversos países, con el fin de remarcar las relaciones amistosas de México.

Es por ello que se espera ocurra la reunión entre México y Brasil, países que en los últimos años han resaltado su cooperación y acuerdo en diversos temas.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que pueda ocurrir dicho encuentro; a inicios de 2026, Lula afirmó la posibilidad de reunirse con Claudia Sheinbaum en el mes de mayo.