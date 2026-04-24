Magda Chambriard es una ejecutiva brasileña que actualmente dirige Petrobras, una de las empresas energéticas más importantes de América Latina.

Su nombre ha ganado relevancia al convertirse en presidenta de la petrolera estatal brasileña, donde lidera proyectos estratégicos de petróleo, gas y transición energética. Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y carrera, continúa leyendo.

¿Quién es Magda Chambriard?

Magda Maria de Regina Chambriard es una ingeniera química y ejecutiva brasileña especializada en la industria energética; en mayo del 2024 fue nombrada presidenta y directora ejecutiva de Petrobras, la mayor empresa petrolera de Brasil.

Antes de llegar a ese cargo, también hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP), organismo regulador del sector energético brasileño.

¿Qué edad tiene Magda Chambriard?

Magda Chambriard nació el 30 de junio de 1957 en Río de Janeiro, Brasil, por lo que actualmente tiene 68 años.

¿Magda Chambriard tiene esposo?

Magda Chambriard estuvo casada con Claude Jacques Chambriard; sin embargo, actualmente se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Magda Chambriard?

Al haber nacido el 30 de junio, Magda Chambriard es Cáncer, signo que se caracteriza por ser emocional, intuitivo y protector.

¿Magda Chambriard tiene hijos?

Se desconoce si Magda Chambriard tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria profesional.

¿Qué estudió Magda Chambriard?

Magda Chambriard cuenta con una licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Además, tiene una maestría en Ingeniería Química por COPPE-UFRJ y se ha especializado en ingeniería de reservorios y producción de petróleo.

¿En qué ha trabajado Magda Chambriard?

Magda Chambriard es una ingeniera que cuenta con amplia trayectoria en regulación energética y liderazgo corporativo, destacando cargos como: