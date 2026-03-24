Netflix y Microsoft negocian un paquete conjunto con Xbox Game Pass. Te decimos cómo funcionaría.

Según rumores en el sector, podría haber una colaboración entre Netflix y Microsoft para crear un servicio de suscripción de streaming con Xbox Game Pass.

Reportan negociaciones entre Netflix y Microsoft para lanzar un paquete conjunto con Xbox Game Pass

De acuerdo con The Information, Asha Sharma, la nueva directora ejecutiva de Xbox, ha mantenido conversaciones por meses con Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix.

Las pláticas de Asha Sharma y Greg Peters habrían sido sobre la forma de lanzar un paquete de suscripción que incluya Xbox Game Pass.

Según los reportes, Asha Sharma buscaría la forma de bajar el precio de Xbox Game Pass para llegar a más usuarios.

Por ello, entre las opciones que baraja la nueva CEO de Xbox sería lanzar paquetes más económicos de Xbox Game Pass o asociarse con Netflix .

Hasta el momento, la colaboración de Xbox y Microsoft no está confirmada, aunque Greg Peters declaró que “no descarta ninguna posibilidad”.

Netflix Logo (Unsplash)

Así sería el paquete de Netflix y Microsoft que incluiría Xbox Game Pass

Al ser cuestionado sobre cómo sería un paquete de suscripción de Netflix que incluya Xbox Game Pass, Greg Peters indicó lo siguiente:

“Habría que hacerlo de una manera que funcione para el consumidor y para ambas compañías, y, francamente, creo que Microsoft todavía está tratando de averiguar cómo hacer que el paquete Game Pass funcione para Microsoft... Pero lo que me gusta del pensamiento de Asha es que se trata de ‘¿Cómo podemos hacer más?’" Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix

El propio Peters ha destacado los planes y gestión de Asha Sharma como directora ejecutiva de Xbox.

Señalando que Asha Sharma “está intentando revitalizar un modelo de inversión para crecer en lugar de un modelo de recortes para alcanzar objetivos.”

La posible colaboración de Netflix con Microsoft ha generado todo tipo de opiniones.

Un sector de usuarios celebra la asociación de dos de las marcas de videojuegos y entretenimiento en streaming que hay hoy en día.

Otros, señalan que no les gustaría el paquete de Netflix con Xbox Game Pass, ya que prefieren cada servicio de forma individual.