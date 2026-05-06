Asha Sharma, la nueva presidenta de Xbox, sigue haciendo cambios de raíz a toda la división; ahora yendo directamente contra Copilot, la IA de Microsoft.

Contrario a lo que muchos pensaban, Asha Sharma cumplió su palabra y anunció que Copilot en Xbox no se concretará, cancelando los planes de expansión de la IA.

IA de Copilot para Xbox queda cancelada

A través de un mensaje en X, Asha Sharma confirmó que el desarrollo de Copilot para Xbox ha sido cancelado definitivamente, matando la expansión de la IA de Microsoft.

Asha Sharma cancela Copilot para Xbox (Especial)

Recordemos que hace unos meses se mencionó la intención de Microsoft de integrar Copilot a Xbox como una manera de potenciar su IA, siendo una herramienta de ayuda para los jugadores.

De hecho, muchos pensaron que el nombramiento de Asha Sharma iba por ese camino, pues ella era parte de la división de inteligencia artificial de la marca.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario, pues su estrategia es retirar las funciones que no son parte de la estrategia y el ecosistema de Xbox.

Además, también anunció que Copilot para móviles se reducirá de manera gradual, lo que indica que Microsoft estaría abandonando el mundo de la inteligencia artificial poco a poco.

Copilot de Windows (Microsoft)

Xbox también anuncia cambios en su organización

Además de anunciar el abandono de Copilot, la IA de Microsoft, Asha Sharma también dio a conocer cambios en la organización de Xbox.

Por un lado se integrará personal de la división de IA de Microsoft a Xbox, destacando la llegada de Jason Ronald, Jared Palmer y Tim Allen.

Quienes serán parte fundamental del desarrollo de la estrategia para la nueva visión de la plataforma de Xbox, así como la llegada de su nueva consola, el Project Helix.

Además, veteranos de Xbox han sido ascendido a nuevos roles, con el fin de alinear todo según la idea que tiene Asha Sharma del futuro de la desarrolladora.

Si bien aún hay mucho para mejorar la imagen de la marca, de momento los jugadores se muestran a gusto con el trabajo hecho por la nueva presidenta.