Xbox Game Pass aumentó sus precios, y aunque muchos usuarios han querido cancelar la suscripción, no pueden ya que el sitio presenta fallas.

Pues ante la oleada masiva de usuarios inconformes con los nuevos precios de Xbox Game Pass, la página terminó por ser sobrecargada cayéndose a nivel mundial.

La página de Xbox Game Pass cae ante el aumento de sus precios

Este 1 de octubre, los usuarios gamers recibieron la noticia del aumento en los precios de la suscripción de Xbox Game Pass.

Pues el aumento de Xbox Game Pass fue del 50%, algo que no fue bien recibido y ante las cancelaciones masivas, el sitio colapsó.

Xbox Game Pass aumentó sus precios, provocando cancelaciones masivas y el colapso de su página (Xbox)

El precio de Xbox Game Pass Ultimate en México, pasó de 299 pesos a 499 pesos; es decir el doble por mes.

Por lo que las cancelaciones masivas al servicio de Xbox Game Pass, generó un exceso de tráfico en su sitio web, haciendo que la página colapsara al momento.

Hasta el momento no se ha revelado cuándo podrá estar de nuevo en línea el sitio de Xbox Game Pass para que los usuarios inconformes, puedan hacer sus respectivas cancelaciones.

Tampoco Xbox o Microsoft se han pronunciado ante la falla de su sitio por las cancelaciones provocadas ante el aumento de sus precios en el Xbox Game Pass.