Netflix enfrenta un revés en Italia luego de que un tribunal en Roma declarara ilegales las subidas de precio aplicadas a sus planes entre 2017 y 2024.

La sentencia ordena reembolsos generalizados a los usuarios y descuentos en las suscripciones actuales, al considerar abusivas las cláusulas que permitían aumentos sin justificación contractual.

La demanda fue impulsada por la asociación de consumidores Movimento Consumatori.

Netflix, por su parte, anunció que impugnará la decisión, asegurando que siempre ha cumplido con la legislación italiana.

Netflix (Unsplash)

Usuarios demandaron a Netflix en Italia por alza de precios

Debido a las alzas de precio continuas de Netflix, la asociación de consumidores “Movimento Consumatori” demandó al servicio de streaming; misma que fue avalada por un tribunal en Roma.

Las autoridades de Roma señalaron que las cláusulas de Netflix, en relación a la subida de precios, se consideraban abusivas al infringir el Código Nacional del Consumidor, al hacer cambios sin indicar la razón según el contrato.

Señalando específicamente el alza de precios en el periodo de 2017 a 2024, no tomando en cuenta los cambios hechos en 2025 y el más reciente a inicios de 2026.

Debido a esto, el servicio de streaming deberá de hacer un descuento al precio actual de la suscripción a los usuarios en Italia, además de un reembolso; y en caso de que lo amerite, una indemnización.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix dio una declaración tras fallo de tribunal en Roma

Tras el fallo y la sentencia del tribunal en Roma por el alza de precios en Netflix, la empresa salió a dar una declaración, asegurando que sus condiciones siempre han sido acordes a la legislación italiana.

Sumado a esto, Netflix señaló que se toman muy en serio los derechos de los consumidores, dando a entender que la sentencia les parece sorpresiva en todos los aspectos.

Afirmando que impugnará la sentencia, pues consideran que no toma en cuenta varios aspectos a favor de la compañía; dando a entender que nunca engañó ni trató mal a ninguno de sus usuarios.

Habrá que ver qué es lo que definen las autoridades de Italia acerca del caso, pues parece que la sentencia es definitiva; lo cual sentaría un precedente que podría ser tomado en cuenta en otros países.