Este 26 de marzo se llevó a cabo el Xbox Partner Preview, donde conocimos algunos de los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en este 2026.

Hay que aclarar que el Xbox Partner Preview solo se enfoca en títulos de terceros, mismos que a continuación te presentamos.

Artificial Detective en el Xbox Partner Preview

Otro juego revelación fue Artificial Detective en el Xbox Partner Preview, un juego de espionaje con un apartado artístico bastante peculiar.

De momento no tenemos gameplay como tal, solo una cinemática. Llegará en algún punto de 2027.

Hades II en el Xbox Partner Preview

Uno de los anuncios esperados es el de Hades II en el Xbox Partner Preview, que por fin llegará al servicio de la plataforma de Microsoft.

El juego se mantendrá tal cual lo vimos en su estreno de 2025. Llegará a Xbox Game Pass el 14 de abril de 2026.

Vaunted en el Xbox Partner Preview

Un título interesante es Vaunted en el Xbox Partner Preview, que es un RPG de acción táctica, con estética que no se toma muy en serio.

El tráiler muestra un humor al estilo de Borderlands, lo cual alegrará a los fans de esta saga. Llegará a Xbox Game Pass en este 2026, con fecha por confirmar.

The Eternal Life of Goldman en el Xbox Partner Preview

Más revelaciones con The Eternal Life of Goldman en el Xbox Partner Preview, un juego de plataformas con estética caricaturesca.

Se ve que tendrá mucha inspiración en títulos del estilo como Cuphead y Pato Aventuras. Llegará a Xbox Game Pass en este 2026, sin fecha confirmada.

MOOSA: Dirty Fate en el Xbox Partner Preview

Otra revelación fue la de MOOSA: Dirty Fate en el Xbox Partner Preview, un juego de acción ubicado en la Corea feudal.

Podemos ver que tendrá bastante exploración y combates con espadas. Llegará a Xbox Game Pass en 2027.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope en el Xbox Partner Preview

También hay espacio para DLC con S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope en el Xbox Partner Preview, que será la primera expansión del juego.

Como se esperaba, mantendrá la acción de disparos en primera persona. Estará disponible en verano de 2026.

Bluey’s Happy Snaps en el Xbox Partner Preview

La cachorra favorita de todos se hace presente con Bluey’s Happy Snaps en el Xbox Partner Preview, el nuevo juego de la popular serie de televisión.

Por lo que se puede ver, será una compilación de minijuegos centrados en la mecánica de tomar fotos. Llegará a Xbox Game Pass a finales de 2026.

Frog Sqwad en el Xbox Partner Preview

En cosas más familiares llegó Frog Sqwad en el Xbox Partner Preview, juego de plataformas y acertijos protagonizado por un grupo de ranas.

Será un título cooperativo hasta para 8 personas al mismo tiempo. Llegará a Xbox Game Pass en fecha por revelar.

Alien Deathstorm en el Xbox Partner Preview

Otra revelación fue Alien Deathstorm en el Xbox Partner Preview, juego de disparos en primera persona situado en el espacio.

El tráiler solo nos dejó ver un poco del gameplay, que combinará acción con horror. Estará disponible en Xbox Game Pass en fecha por revelar.

Dispatch en el Xbox Partner Preview

Luego de estar en otras plataformas desde hace tiempo, por fin vimos a Dispatch en el Xbox Partner Preview, algo que alegró a los fans.

El juego mantendrá todo su estilo narrativo, como se pudo ver en anteriores versiones. Llegará en verano de 2026.

Ascend to ZERO en el Xbox Partner Preview

Pasando a la acción aventura, tenemos Ascend to ZERO en el Xbox Partner Preview, un título con estética de Minecraft, pero bastante diferente a este.

Trataremos de reconstruir a la humanidad, aunque solo tendremos 30 segundos para hacerlo. Estará disponible en Xbox Game Pass en fecha sin revelar.

Forever Ago en el Xbox Partner Preview

Pasando a experiencias más contemplativas tenemos Forever Ago en el Xbox Partner Preview, una aventura gráfica clásica.

El juego nos presenta una ambientación tranquila e introspectiva, sobre un personaje que busca redención. Llegará a Xbox Game Pass a finales de 2026.

Super Meat Boy 3D en el Xbox Partner Preview

Tenemos otro regreso con Super Meat Boy 3D en el Xbox Partner Preview, el cual mantiene la locura del original, aunque ahora en tres dimensiones.

Por lo que se muestra en el tráiler, seguirá siendo un juego de plataformas bastante retador. Estará disponible en Xbox Game Pass el 31 de marzo.

Stranger Than Heaven en el Xbox Partner Preview

Uno de los juegos más esperados es Stranger Than Heaven en el Xbox Partner Preview, la nueva entrega de los creadores de la saga Yakuza.

Tendrá un estilo muy parecido a la saga de Kiryu, por lo que muestra el tráiler. Estará disponible en Xbox Game Pass el 6 de mayo.

Serious Sam: Shatterverse en el Xbox Partner Preview

Un clásico de los videojuegos regresa con Serious Sam: Shatterverse en el Xbox Partner Preview, ahora presentando una propuesta multiversal.

Será un juego de disparos con todo el tono irreverente y paródico de la saga. Llegará en 2026, aunque no tiene fecha de lanzamiento.

Grave Seasons en el Xbox Partner Preview

Para darle un giro a los juegos de granjas llega Grave Seasons en el Xbox Partner Preview, el cual introducirá un elemento de thriller y misterio.

Pues además de gestionar tu granja, deberás de enfrentar a un asesino serial. Llegará a Xbox Game Pass el 14 de agosto.

The Expanse: Osiris Reborn en el Xbox Partner Preview

Otro juego nuevo es The Expanse: Osiris Reborn en el Xbox Partner Preview, el cual se vende como un RPG de acción en tercera persona.

Por lo que pudimos ver en el tráiler, tendrá una ambientación espacial futurista. Estará disponible en primavera de 2027.

Wuthering Waves en el Xbox Partner Preview

Los juegos de anime se hicieron presentes con Wuthering Waves en el Xbox Partner Preview, una especie de título de acción bastante espectacular.

Si bien pudimos ver algo de gameplay, no se reveló mucho. Estará disponible en julio a través de Xbox Game Pass.

Hunter: The Reckoning – Deathwish en el Xbox Partner Preview

Una sorpresa fue Hunter: The Reckoning – Deathwish en el Xbox Partner Preview, pues se trata de un título totalmente nuevo de vampiros.

De momento solo se mostró un tráiler cinemático; aunque se dejó en claro que estará disponible en verano de 2027.