La plataforma de streaming, HBO Max tendrá costo adicional en plan base si eres de los que comparte cuenta.

Pues a partir de ya, los usuarios que desean agregar miembro adicional para compartir cuenta en HBO Max deberán pagar 79 pesos mensuales.

Medida con la que HBO Max se suma a la estrategia que han implementado otras plataformas de streaming, como Netflix y Disney+ ante sus políticas de uso.

Compartir cuenta en HBO Max tendrá costo adicional en plan base (HBO Max)

Compartir cuenta en HBO Max te costará 79 pesos más

Por 79 pesos más, podrás agregar un miembro adicional para compartir cuenta en HBO Max, medida que entra en vigor este mismo viernes 24 de abril en México y Latinoamérica.

El miembro adicional para compartir cuenta en HBO Max tendrá su propia cuenta, acceso independiente y perfil personalizado.

Entre los detalles que debes tomar en cuenta para usuario extra en HBO Max es que solo se podrá usar un dispositivo a la vez, deberá ser mayor de 18 años, vivir en el mismo país que el titular; mientras que los beneficios que se incluyen serán:

Cuenta independiente para el usuario extra

Acceso a los beneficios del plan principal

Calidad de video y descargas disponibles según paquete contratado

Reproducción en un dispositivo a la vez

Transferencia de perfiles de adultos

HBO Max (HBO Max)

Suscriptores que pagan directamente a HBO Max solo podrán compartir cuenta

Otros de los detalles que deben tomar en cuenta los usuarios de la plataforma de HBO Max para poder tener cuenta compartida es que sólo estará disponible directamente con Warner Bros.

Pues la disponibilidad de cuenta compartida de HBO Max no está integrada para usuarios que pagan el servicio de la plataforma de streaming por App Store o Google Play, así como proveedores de internet, telefónicas y televisión de paga.